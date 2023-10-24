Gazze'nin hayata açılan kapıları
İsrail tüm dünyanın gözü önünde canice Gazze'de binlerce masumu katlediyor. Açık hava hapishanesine dönüştürülen şehir, 21. yüzyılın en büyük insanlık dramına sahne oluyor. İşgalci İsrail'in hedefinde, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapıları da bulunuyor. Burada; Refah, Kerm Ebu Salim, Beyt Hanun, El Avde, Karare, Mintar, Şucaiyye ve Selahaddin olmak üzere toplamda sekiz sınır kapısı var. İşte bu noktalara dair bilgiler...
Giriş Tarihi: 24.10.2023
17:23
Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
09:28
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GAZZE ŞERİDİNİN HAYATİ NOKTALARI
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Filistin, tarihi süreç içinde İsrail saldırılarına maruz kalmış ve toprakları işgal edilmiştir. Mısır, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelere sınırı olan bu topraklar günümüzde sadece Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yer almaktadır.
🔸 Bu bilgiler ışığında İsrail'in son günlerde
Gazze halkına uyguladığı saldırılar şiddetini giderek artımış ve bir soykırıma dönüşmüştür. İşte tam bu noktada akıllara sorusu gelmektedir. "Gazze'deki sınır kapılarının açık mı?"
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Gazze Şeridi nedir?
(x) Filistin topraklarında yer alan Gazze Şeridi, Akdeniz kıyısında konumlanmıştır. Burası Filistin Özerk Yönetimi'nin kontrolündedir. İsmini ise en nüfuslu şehir olan Gazze'den alır.
(x) Batı Şeria nedir?
(x) Batı Şeria, Orta Doğu'da yer alır ve batı, kuzey ve güneyinde İsrail Devleti bulunmaktadır.
(x) Türk lehçelerinde soykırım kelimesi
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REFAH SINIR KAPISI
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Gazze'nin hayata açılan noktası olan Refah Sınır Kapısı, adını Refah şehrinden almaktadır. Burası Mısır ile Gazze arasında bir geçiş yeridir.
🔸 Bu sınır kapısı
1979'daki Mısır-İsrail Barış Antlaşması ve 1982'deki İsrail'in Sina'dan çekilmesinin ardından sınır belirlenmiş olur ve buranın inşasına başlanır.
(x) Mısır-İsrail Barış Antlaşması nedir?
(x) İsrail-Mısır Barış Antlaşması 26 Mart 1979 tarihinde ABD'nin Washington şehrinde Camp David Sözleşmesinde alınan kararları takiben imzalanır.
(x) Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar
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REFAH SINIR KAPISI - KAPALI
🔸 Refah şehri,
2005'ten 2006 senesine kadar İsrail kontrolünde kalır. 2006'da Hamas'ın şehri kontrol altına almasıyla sınır kapatılır. Gazze'ye bu kapıdan yardımlar yapılmak istense de Birleşmiş Milletler, yönetimin el koyduğu bahanesiyle buradaki geçişleri durdurur. 2014 senesine dek bölgeye yardım ulaştırılamaz.
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2011 senesinde Mısır, Muhammed Mursi yönetimine geçer. Refah'tan geçişler eski düzenine dönmeye başlar fakat bu çok sürmeyecektir. 2013 yılında Mısır ordusunun yönetime el koymasıyla birlikte Refah Sınır Kapısı tekrar kapatılır. O günden beri de bir açılan bir kapanan Gazze'nin hayat kapısı, 7 Ekim 2023 itibariyle kapatılır.
↪ Fakat geçtiğimiz günlerde bir süreliğine açılır ve birkaç yardım tırı Gazze'ye girer.
(x) Filistin'in simge şehirleri
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KERM EBU SALİM KAPISI - KAPALI
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Gazze'de bulunan bir diğer önemli nokta ise Kerm Ebu Salim sınır kapısıdır. Kentin güney kısmında yer alan bu yer, bölgenin ticareti için oldukça ehemmiyet taşır.
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İsrail yönetiminde bulunan bu kapı savaştan önce cuma ve cumartesi günleri Yahudi bayramlarından ötürü kapalı tutulmaktaydı. Gazze'deki imarı sekteye uğratmak adına inşaat malzemelerinin girişine izin verilmiyordu. Aksa Tufanı'ndan sonra ise bu kapı tamamen kapandı.
(x) İsrail'in hastane soykırımına ait detaylar
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EL AVDE SINIR KAPISI - KAPALI
🔸 Gazze şehrinde İsrail yönetiminde bulunan bir diğer nokta,
Refah kentinin doğusunda kalan ve yalnızca ticaret için kullanılan El-Avde'dir.
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Burası Yahudiler tarafından Sufa olarak bilinmektedir.
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El Avde Sınır Kapısı önceleri sadece ticaret için kullanılmıştır. Daha sonra iş adamları ve tüccarların geçişi yaptığı bu nokta İsrail yönetimince kapatılmıştır.
(x) Dünyadan Filistin'e destek