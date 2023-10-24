Gazze'nin hayata açılan kapıları

GAZZE ŞERİDİNİN HAYATİ NOKTALARI

🔸 Filistin, tarihi süreç içinde İsrail saldırılarına maruz kalmış ve toprakları işgal edilmiştir. Mısır, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelere sınırı olan bu topraklar günümüzde sadece Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yer almaktadır.

🔸 Bu bilgiler ışığında İsrail'in son günlerde Gazze halkına uyguladığı saldırılar şiddetini giderek artımış ve bir soykırıma dönüşmüştür. İşte tam bu noktada akıllara "Gazze'deki sınır kapılarının açık mı?" sorusu gelmektedir.

(x) Gazze Şeridi nedir?

(x) Filistin topraklarında yer alan Gazze Şeridi, Akdeniz kıyısında konumlanmıştır. Burası Filistin Özerk Yönetimi'nin kontrolündedir. İsmini ise en nüfuslu şehir olan Gazze'den alır.

(x) Batı Şeria nedir?

(x) Batı Şeria, Orta Doğu'da yer alır ve batı, kuzey ve güneyinde İsrail Devleti bulunmaktadır.