Dünyadan Filistin'e destek

İRAN'DAN DESTEK

◾ Filistin'in ilk günden beri yanında olduğunu açıklayan İran halkı, pek çok noktada İsrail'i protesto eden gösteriler düzenledi. Başkent Tahran da destek gösterilerinin düzenlediği mevkilerden biriydi.

◾ Başkentin Filistin Meydanı'nda bir araya gelen İranlılar, Gazze'de İsrail ordusu tarafından şehit edilen Filistinlileri andılar ve onlar için marşlar okudular.