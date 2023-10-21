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Dünyadan Filistin'e destek

İşgalci İsrail tüm dünyanın gözü önünde, Filistin toprağı Gazze'ye başlattığı saldırılarının şiddetini artırmaya devam ediyor. Sivil halkın evlerini, hastanelerini, okullarını, fırınlarını bombalıyor ve insanlık 21. yüzyılda daha önce görülmemiş bir katliama şahit oluyor. Siyonist zihniyete karşı dünyanın pek çok noktasında protestolar düzenlenirken Filistin'e destek mesajları yağıyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 14:55
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ARNAVUTLUK'TAN DESTEK

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da halk, Filistinlilere destek gösterisi düzenledi. İskenderbey Meydanı'nda gerçekleşen çağrıyı, Arnavut Müslüman Forumu isimli kuruluş organize etti.

◾ Ellerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Özgür Filistin", "Gazze'deki bombardımanı durdurun", "Çocukların öldürülmesini durdurun", "Gazze ablukası durdurulsun" pankartları dikkat çekti.

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

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İRAN'DAN DESTEK

◾ Filistin'in ilk günden beri yanında olduğunu açıklayan İran halkı, pek çok noktada İsrail'i protesto eden gösteriler düzenledi. Başkent Tahran da destek gösterilerinin düzenlediği mevkilerden biriydi.

Başkentin Filistin Meydanı'nda bir araya gelen İranlılar, Gazze'de İsrail ordusu tarafından şehit edilen Filistinlileri andılar ve onlar için marşlar okudular.

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KANADA'DAN DESTEK

◾ İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistinlilere karşı uyguladığı soykırıma karşı protestolar, pek çok noktada olduğu gibi Kanada'da da düzenlendi.

◾ Kanada'nın Edmonton şehrinde bulunan Alberta Üniversitesi'nde bir araya gelen binlerce öğrenci ve öğretmen, Filistin bayrakları ve pankartları eşliğinde siyonist zihniyet karşıtı slogan attı.

Sosyal medyada Filistin içerikleri neden kısıtlanıyor?

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ARJANTİN'DEN DESTEK

◾ Avrupa ülkeleri Filistin'e yapılan eziyetlere kulak tıkamayı tercih ederken Güney Amerika ülkelerinden Arjantin ve Ekvador'da İsrail saldırıları protesto edildi.

◾ Arjantinliler Filistin halkına, başkent Buenos Aires'te destek gösterisi düzenlediler, Filistin bayrağı ve ilgili pankart taşıyarak slogan attılar.

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BREZİLYA'DAN DESTEK

◾ Brezilya halkı da zulme sessiz kalmayan ülkeler arasında yer aldı. Sao Paulo şehrinde, Filistin halkının yalnız olmadığı dayanışma nidalarıyla gösterildi.

Sao Paulo'daki göstericiler İsrail'in saldırılarını protesto ederek Filistin'e destek pankartları taşıdı.

İsrail'in hastane soykırımına ait detaylar

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