İsrail'in hastane soykırımına ait detaylar

İşgalci İsrail, 17 Ekim Perşembe akşamı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında el-Ehli Baptist Hastanesini vurmuştu. İsrail, bu menfur saldırısıyla aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 500 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yüzlerce masumun canına kasteden İsrail, yaptığı soykırımı kabul etmediği gibi, hastanenin Filistinli İslami Cihad grubu tarafından fırlatılan roketle vurulduğunu iddia etti. Hatta konuya ilişkin çelişkili ifadeler öne sürdü. Ancak uzmanların yaptığı araştırmaya göre Gazze'deki hastaneye atılan bomba, İsrail ordusunun envanterinde bulunuyor.