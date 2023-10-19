İsrail'in hastane soykırımına ait detaylar
İşgalci İsrail, 17 Ekim Perşembe akşamı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında el-Ehli Baptist Hastanesini vurmuştu. İsrail, bu menfur saldırısıyla aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 500 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yüzlerce masumun canına kasteden İsrail, yaptığı soykırımı kabul etmediği gibi, hastanenin Filistinli İslami Cihad grubu tarafından fırlatılan roketle vurulduğunu iddia etti. Hatta konuya ilişkin çelişkili ifadeler öne sürdü. Ancak uzmanların yaptığı araştırmaya göre Gazze'deki hastaneye atılan bomba, İsrail ordusunun envanterinde bulunuyor.
Giriş Tarihi: 19.10.2023
13:42
EL-EHLİ BAPTİST HASTANE SALDIRISI
🔸 İşgalci İsrail,
17 Ekim Perşembe akşamı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında el-Ehli Baptist Hastanesini vurdu. Uluslararası hukuku tanımayan İsrail, aralarında çok sayıda bebeki kadın ve yaşlının da bulunduğu 500 masumun hayatını kaybetmesine neden oldu.
🔸 Yüzlerce masumun canına kasteden
İsrail, yaptığı soykırımı kabul etmediği gibi hastanenin Filistinli İslami Cihad grubu tarafından fırlatılan roketle vurulduğunu iddia etti. Hatta konuya ilişkin çelişkili deliller öne sürdü.
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İSRAİL ORDUSUNUN ROKET HARİTASI
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İsrail ordusu, ilk olarak sosya medya hesabından yerel saatle 01.40'ta paylaşım yaptı. Gönderisinde savunmasında bulundu. "Filistinli İslami Cihad grubunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nden attığı bir roketin menziline ulaşmakta başarısız olup kısa mesafedeki El-Ehli Baptist Hastanesine isabet ettiği"
🔸 İsrail ordusu,
radar sistemlerine dayandığını öne sürdüğü harita grafiğinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roket güzergahlarını kanıtladığını iddia etti. Ancak kanıt olarak paylaştılan "tapelerdeki roket ateşleme noktası" ile yine ordunun paylaştığı harita birbirini tutmadı.
SÖZDE DELİL OLARAK PAYLAŞILAN TELEFON TAPELERİ
🔸 İşgalci İsrail'in radar sistemlerine ait harita paylaşımının ardından delil olarak
"telefon tapeleri" paylaşıldı. Buna göre roketlerin çıkış noktasının hastane yakınlarındaki bir mezarlık olduğu öne sürüldü.
🔸 Paylaşımda,
Hamas mensupları olduğu iddia edilen iki kişinin diyaloğu yer aldı. Konuşmalarda bir Hamaslının diğer Hamaslıya, dediği belirtildi. Devamındaki diyalogda aynı kişinin sürekli "…Bu roketlerin İslami Cihad grubuna ait olduğu söyleniyor" şeklinde konuşmayı sürdürdüğü "söyleniyor" iddia edildi.
İsrail soykırımı
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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Batılı basınla düzenlediği toplantıda telefon tapelerinin yazılı tercümesini dağıttı. Konuşmalara ait metinde, ifadesinin duyulduğu yer aldı. "Hastanenin arkasındaki mezarlığın oradan atılmış"
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Sözcü Hagari, buradan hareketle yüzlerce Filistinlinin can verdiği saldırının İslami Cihad tarafından hastanenin hemen bitişiğindeki mezarlıktan düzenlendiğini iddia etti.
Tape nedir? Tape, Türkçede bant, kayıt anlamına gelir. Terim olarak ise iletişim tespit tutanağıdır. İletişimin dinlenmesi ve yazıya dökülmesi suretiyle oluşturulur.
İSRAİL'İN DEZENFORMASYON ÇABASI
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Ancak İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesinin Filistinli İslami Cihad grubunun fırlattığı roketle vurulduğu yönündeki iddiası için öne sürdüğü roket haritası ile telefon tapelerinin birbiri ile çeliştiği ortaya çıktı.
🔸 Ordunun paylaştığı
"telefon tapelerinde" hastanenin hemen yanında diye geçen mezarlık, haritada işaretli roket çıkış noktalarından en az 7 kilometre uzakta.
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