Filistin hakkında çıkan dezenformasyon haberleri
7 Ekim sabahında başlayan "Aksa Tufanı" harekatı sonrasında İsrail, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak adlandırılan Gazze'ye büyük, kanlı ve vahşet dolu bir operasyon başlattı. İnsan hak ve hürriyetleri ihlali dolu bu saldırı esnasında uluslararası medyayı yanıltmak için dezenformasyon dolu haberleri sosyal medya üzerinden servis eden İsrail, aynı zamanda insanların algılarına da saldırdı.
Giriş Tarihi: 17.10.2023
16:49
Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
17:00
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7 Ekim tarihinde Hamas'a bağlı İzzeddin el Kassam Tugaylar'nın düzenlediği "Aksa Tufanı" harekatının ardından İsrail, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olan Gazze'yi bombalamaya başladı. Masum sivillerin can verdiği bu insanlık dışı eylemler aynı zamanda dijital medyada da yaşandı.
🔹 Sosyal medya hesapları tarafından
üretilen ve gerçekliği saptırılan yalan haberler eliyle Filistin üzerinde bir algı operasyonu gerçekleştirildi. T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı araştırmalar ile gerçeklikle alakası olmayan haberleri tespit etti. Dezenformasyona sebep olan haberlerin öne çıkanlarını bir araya getirdik.
Filistin direnişinin abidesi
🔹 Meşhur
İngiliz gazetesi "The Times"in manşetten verdiği "İsrail, Ağır Yaralanan Bebekleri Gösterdi" başlıklı haber ise medyanın kitleler öüstündeki etkisini açıkça gösterdi.
🔹 Açık bir
manipülasyon olan haber ilk önce İsrail'e ait bir TV kanalı tarafından dile getirildi. Ama hakikat tam aksiydi. İsrailli çocuklar olarak nitelenen fotoğraftaki çocuklar aslında İsrail bombalaması da yaralanan Filistinli masum çocuklardı.
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"NETANYAHU'NUN OĞLU" YALANI
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"Aksa Tufanı"nın hemen ardından İsrail'in karşı taarruzu başladı. O andan itibaren farklı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'la savaşmaya gönderdiği oğluyla vedalaşıyor" haberi tamamen hayal ürünü.
🔹 Fotoğraftaki Netanyahu'nun oğlu
Avner ama fotoğraf 2023 değil 2014 yılına ait. Fotoğraf'ta Avner Netanyahu askere gidiyor. Son dönemde gerçekleşen olaylarla yakından alakası olmayan bir fotoğraf. İsrail medyası burada Netanyahu üzerinden bir kahraman imgesi oluşturma denemesinde bulundu.
Mescid-i Aksa'da okunan ilk hutbe
"SAHTE GÖRÜNTÜ" YALANI
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"Aksa Tufanı"nın ardından manipülasyon ve algı operasyonunu artıran İsrail medya ve basını aynı zamanda Filistinlilerin yayınladıkları video ve görsellerin de yalan, montaj olduğunu iddia ediyor. Bu minavalde paylaşımlar yapıyor.
🔹 Oysa
İsrail'in yayınladığı görüntülerin Ağustos 2023 tarihine ait reklam filmi çekimleri olduğu ortaya çıktı. Görüntüler Gazze'de gerçekleşen olaylarla ilgili dahi değil.
Filistin'in işgaline sebep olan işgal politikası: Siyonizm
"AZERBAYCAN'DA BİNAYA YANSITILAN BAYRAK" YALANI
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"Azerbaycan'da bazı binalara İsrail bayrağı yansıtıldı" başlığı ile dijital medyada yayılan f otoğraflar gerçeği yansıtmaktan oldukça uzak bir noktada.
🔹 G
örüntüler 2015 tarihine ait. Bakü 2015 1. Avrupa Oyunları sırasında katılımcı ülkelerin bayrakları sıra ile Ateş Kuleleri'ne yansıtıldı. Görüntü 28 Haziran 2015 tarihine ait.
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