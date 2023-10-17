Filistin hakkında çıkan dezenformasyon haberleri

"SAHTE GÖRÜNTÜ" YALANI

🔹 "Aksa Tufanı"nın ardından manipülasyon ve algı operasyonunu artıran İsrail medya ve basını aynı zamanda Filistinlilerin yayınladıkları video ve görsellerin de yalan, montaj olduğunu iddia ediyor. Bu minavalde paylaşımlar yapıyor.

🔹 Oysa İsrail'in yayınladığı görüntülerin Ağustos 2023 tarihine ait reklam filmi çekimleri olduğu ortaya çıktı. Görüntüler Gazze'de gerçekleşen olaylarla ilgili dahi değil.

Filistin'in işgaline sebep olan işgal politikası: Siyonizm