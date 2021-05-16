Filistin direnişinin abidesi: İzzeddin el-Kassam kimdir?

🔸 İzzeddin el-Kassam, 1880'de Suriye'nin Cebele şehrinde dünyaya geldi. Tam künyesi Muhammed İzzüddîn b. Abdilkadir b. Mustafâ el-Kassâm'dı.

🔸 İlk öğrenimini doğduğu yerde yaptı. On dört yaşına geldiğinde kardeşi Fahreddin ile birlikte Mısır'a giderek el-Ezher Üniversitesi'nde tahsil görmeye başladı. Burada kalırken ülkedeki İslami hareketin önde gelen isimleriyle tanıştı. Katıldığı sohbet ve derslerde hem kendini geliştirdi hem de hitabet sanatının inceliklerini öğrendi.

🔸 1906'da eğitimini tamamladıktan sonra doğduğu şehre, Cebele'ye geri döndü. Babasının medresesinde müderrislik, Mansûrî ve İbrâhim bin Edhem camilerinde vaizlik yaptı.

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