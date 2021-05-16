Filistin direnişinin abidesi: İzzeddin el-Kassam kimdir?
Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarıyla İsrail, işgal ettiği topraklarda insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Basın kuruluşları ve yetimhanelerin binalarını dahi bombalayarak vahşice saldırıyor. İsrail'in katliamlarına karşı, Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları sert bir şekilde karşılık veriyor. Birlik adını ise Filistin direnişinin simgesi İzzeddin el-Kassam'dan alıyor. Gelin, Kassam'ın mücadele ile geçen hayatına daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 16.05.2021
18:27
Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
19:42
İSRAİL 188 KİŞİYİ ŞEHİT ETTİ
🔸 Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarıyla
Basın kuruluşları ve yetimhanelerin binalarını dahi bombalayarak vahşice saldırıyor. İsrail, işgal ettiği topraklarda insanlık suçu işlemeye devam ediyor.
🔸 İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar
55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188 kişi şehit oldu.
🔸 İsrail'in katliamlarına karşı, Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları sert bir şekilde karşılık veriyor. Tugay adını Filistin'deki İngiliz sömürgeciliğine karşı silahlı mücadele veren Şeyh İzzeddin el-Kassam'dan alıyor.
İzzeddin el-Kassam Filistin direnişinin sembol ismidir. Gelin, hayatına daha yakından bakalım👇
İZZEDDİN EL-KASSAM KİMDİR?
🔸 İzzeddin el-Kassam, 1880'de
dünyaya geldi. Tam künyesi Muhammed İzzüddîn b. Abdilkadir b. Mustafâ el-Kassâm'dı. Suriye'nin Cebele şehrinde
🔸 İlk öğrenimini doğduğu yerde yaptı.
kardeşi Fahreddin ile birlikte Mısır'a giderek el-Ezher Üniversitesi'nde tahsil görmeye başladı. Burada kalırken ülkedeki İslami hareketin önde gelen isimleriyle tanıştı. Katıldığı sohbet ve derslerde hem kendini geliştirdi hem de hitabet sanatının inceliklerini öğrendi. On dört yaşına geldiğinde
🔸 1906'da eğitimini tamamladıktan sonra doğduğu şehre, Cebele'ye geri döndü. Babasının medresesinde
, Mansûrî ve İbrâhim bin Edhem camilerinde vaizlik yaptı. müderrislik
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OSMANLI İÇİN GÖNÜLLÜ ASKER TOPLADI
🔸 İzzeddin el-Kassam, sadece müderrislik yapmıyordu. Çünkü yaşadığı dönemde İslam âlemi dört bir yandan saldırı altındaydı. Müslüman beldelerin işgal edilmesi onun mücadeleci ruhunu perçinliyordu.
🔸 1911 yılında İtalya'nın Libya'ya saldırmasıyla Kassam, önce protesto etmek için gösteri hareketleri düzenledi. İşgale karşı halkı bilinçlendirmek için durmaksızın çalıştı. Sonrasında
başladı. Bu sırada Osmanlı için bir de marş yazdı: gönüllü asker ve para toplamaya
"Ey en merhametli, ey merhametli/padişahımızı padişah kıl /ve düşmanımızı İtalyanları mağlup et"
🔸 Canla başla topladığı ve sayıları 250'yi bulan gönüllü askerler ile Trablusgarp'a gitmek için İskenderiye Limanı'nda yaklaşık
. Fakat Balkan Savaşı'nın çıkması ve İtalyanlarla antlaşmaya varılmasından dolayı cepheye gidemeden geri döndü. bir ay bekledi
Balkanların çehresini değiştiren savaş: 93 Harbi
🔸 Aradan çok geçmeden I. Dünya Savaşı patlak verdi. Devlet-i Aliyye'nin tebaası olarak doğrudan Osmanlı ordusu saflarında çarpışmak üzere müracaat etti. Bir müddet eğitim aldıktan sonra
cephede garnizon imamı olarak görevlendirildi.
🔸 I. Dünya Savaşı, Osmanlı'nın aleyhine sonuçlanınca, sömürgeci devletler imparatorluk topraklarını parçalamaya, kendi aralarında bölüştürmeye kalkıştı. Bu sırada Anadolu'da da bağımsızlık mücadelesi veriliyordu.
SURİYE’NİN KURTULMASI İÇİN MÜCADELE VERDİ
🔸 Bağımsızlık mücadelesi, Fransa işgalindeki Suriye'de de görüldü.
Ömer el-Baytar ile direniş hareketini başlattı. Öyle ki Fransa'nın Şam'ı ele geçirmesine kadar işgal kuvvetlerine ciddi kayıp verdirdiler. Bir halk ordusu kuran İzzeddin el-Kassam,
🔸 Kassam,
idama mahkûm edildi. 1921 yılında Fransız işgal kuvvetlerinin askeri alanda avantajlı konuma geçmesinden dolayı Suriye'den ayrılıp Filistin'deki Hayfa kenti yakınlarında bir köye yerleşti. Suriye'nin kurtulması için mücadele verirken
🔸 Hafya'da bir yandan ders verirken bir yandan da İstiklâl Camii'nde imam hatiplik yaptı. 1926'da Cem'iyyetü'ş-Şübbâni'l-Müslimîn (Genç Müslümanlar Birliği) adlı bir teşkilata katıldı. Bir süre sonra bu birliğin başkanı seçildi.