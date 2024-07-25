Alaca Camii hikayesi: Kuzey Makedonya'da Osmanlı Mirası
Alaca Camii hikayesi: Kuzey Makedonya'da Osmanlı Mirası
Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen (Tetovo) şehrindeki Osmanlı'nın bıraktığı yüzlerce mirastan biri olan Alaca Camii, zarafeti ve mimarisiyle ender tarihi yapılardan biri olarak gösterilmektedir. Hurşide ve Mensure adındaki kız kardeşlerin çeyiz paralarını bağışlayarak yaptırdığı rivayet olunan cami iç ve dış süslemeleri ve bezemeleriyle oldukça etkileyici. Alaca Camii hikayesini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 25.07.2024
17:33
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
09:30