Zemzem suyunun tarihi ve hikayesi: Hz. Hacer, Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Zemzem suyu...
Hz. İbrahim, Allah'tan aldığı emir doğrultusunda Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail'i o dönemde çorak bir belde olan Mekke'ye götürüp bırakmıştır. Hz. İbrahim'in bıraktığı su ve erzak bitmiş; Hz. Hacer ıssız Mekke vadisinde oğlu Hz. İsmail'in susuzluktan ölmesinden korkmuş ve telaşa kapılmıştır. Endişeyle Safa ve Merve tepeleri arasında su aramaya başlamış ve bu gidiş gelişlerin sayısı yediye ulaştığında bir ses işitmiştir. Baktığında, Cebrail tarafından kazılan topraktan su kaynadığını görmüş; bu suyu bir yandan su kabına doldurmaya bir yandan da etrafını çevrelemeye çalışmıştır. Peygamberimiz ona rahmet okumuş ve "eğer suyun önünü kapatmasaydı zemzem şarıl şarıl akıp giden bir ırmak olurdu" buyurmuştur.
Giriş Tarihi: 29.04.2021
17:50
Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
18:39
🔸 Hz. Hacer,
İslam kaynaklarında Mısırlı olduğu söylenen Hz. Hacer'in krallardan birinin kızı olduğu belirtilir. Hz. İbrahim'in eşi ve Hz. İsmail'in annesidir.
🔸 Hz. Hacer'in, Hz. İbrahim Mısır'a gittiğinde tahtın başında bulunan firavunun cariyelerinden biri olduğu da rivayetler arasındadır.
🔸 Ebu Hureyre'nin naklettiği
(sav), Hz. İbrahim'in eşi Sâre ile beraber zalim bir hükümdarın olduğu bir şehre geldiklerini söylemiş; hükümdarın Sâre'ye göz koyduğu ancak Allah'ın onu koruduğu ve sonunda da bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz bildirmiştir. bu kralın Hz. Sâre ile birlikte Hz. Hacer'i de kendisine vererek geri gönderdiğini
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Hz. İbrahim'in hayatı ve mucizeleri...
HZ. İBRAHİM, HACER’İ NEDEN MEKKE’YE GETİRDİ?
🔸 Hz. Sâre ile evli olan Hz. İbrahim'in uzun bir müddet çocuğu olmamıştır. Bu nedenle Hz. İbrahim, Allah'a yalvarmış ve
"Rabbim bana salihlerden olacak bir evlât ver!" şeklinde dua etmiştir.
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Hz. Sare, ona Mısır'dan getirdiği cariyesi Hacer'i ikinci eş olarak takdim etmiştir. Hz. İbrahim'in evlat hasreti çekmesine üzülen
🔸 Bu evlilikten
ancak onun doğumundan bir süre sonra Hz. Sare, Hz. Hacer'i ve oğlunu evden uzaklaştırmak istemiştir. Hz. İsmail dünyaya gelmiş
🔸 Hz. İbrahim bu talebin üzerine bir müddet tereddüt etmiş;
onları Mekke'ye, Kâbe'nin bulunduğu yere götürmüştür. Allah'tan aldığı emir doğrultusunda Hz. Hacer ve oğlunu evden uzaklaştırarak
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HZ. HACER DÖNEMİNDE MEKKE
🔸 Mekke, o dönemde tamamen ıssız bir beldedir. Kupkuru bir vadiye getirilen Hz. Hacer, Hz. İbrahim'e
diye sormuştur. "Bizi hiçbir ekinin bitmediği ve kimsenin yaşamadığı bu vadiye bırakıp gidecek misin?"
🔸 Hz. İbrahim bunun
belirtmiştir. Allah'ın emri olduğunu, böyle yapmaya mecbur olduğunu
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adeta ölüme terk eder gibi bırakmak, Hz. İbrahim'e çok zor gelmiş ve Allah Teâlâ'ya şöyle dua etmiştir: Oğlu Hz. İsmail'i ve eşi Hz. Hacer'i ıssız bir beldede
"Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını, senin kutsal evinin (Kâbe) yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim, namazı kılsınlar! İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler!"
🔍 Duanın tamamının yer aldığı İbrahim suresi 35-41. ayetlerin tefsiri
🔸 Müfessirlere göre, Hz. İbrahim ayetlerde yer alan bu duayı
, sonra yapmış olabilir. Mekke yerleşim merkezi haline geldikten ve Hz. İsmail ile birlikte Kâbe'yi inşa ettikten
🔸 Allah Hz. İbrahim'in duasını kabul etmiş,
ve dünyanın farklı yerlerinde yetiştirilen ürünlerin hac ve umre gibi ibadetler, panayırlar gibi ticari vesilelerle buraya getirilmesini sağlamıştır. Mekke'yi güvenli bir şehir haline getirmiş
Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 321-322
SAFA VE MERVE ARASINDA HZ. HACER
🔸 Hz. İbrahim'in kendilerine bıraktığı
Hz. Hacer, ıssız Mekke vadisinde oğlu Hz. İsmail'in susuzluktan ölmesinden korkmuş ve telaşa kapılmıştır. az miktardaki su ve erzakın bitmesi üzerine
🔸 Endişe ile
ve bu gidiş gelişlerin sayısı yediye ulaştığında Merve tepesinde olduğu sırada bir ses işitmiştir. Safa ve Merve tepeleri arasında su aramaya başlamış
🔸 Oğlunu bıraktığı yerden gelen bu sese doğru baktığında,
fark etmiştir. Cebrail tarafından kazılan topraktan su kaynadığını
🔸 Çıkan su ile Hz. İsmail'in oynadığını görmüş ve
çalışmıştır. suyun önünü keserek bir gölcük oluşturmaya
🔍 Allah'a teslimiyetin zirvesi: Hz. İsmail
‘BU, ALLAH’IN MİSAFİRLERİNİN İÇECEĞİ BİR SUDUR’
🔸 Kur'an-ı Kerim'de de
bu çorak yerde Hz. Hacer kendilerine su ihsan ettiği için Allah'a şükretmiştir. "ekin bitmeyen bir vadi" olarak tanımlanan
🔸 Bir yandan
aynı zamanda etrafını çevirmeye uğraşmıştır. avucu ile suyu kabına doldururken
🔸 Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle demiştir:
"Allah İsmâil'in annesine rahmet eylesin; eğer suyun önünü kapatmasaydı zemzem şarıl şarıl akıp giden bir ırmak olurdu."
Müsned, I, 347; V, 121; Buhârî, Enbiyâ', 9, Müsâkat, 10
🔸 Zemzem suyunu bir yandan kendi içen
Cebrail aleyhisselamın şunları söylediği rivayet edilmiştir: bir yandan da çocuğunu emziren Hz. Hacer'e
"Bu suyun yok olacağından, kaybolup çekileceğinden korkma. Burası Allah'ın evidir, Allah dostlarını korur. Bu, Allah'ın misafirlerinin içeceği bir sudur."
Buhârî, Enbiyâ', 9