Üsküdar’ın 10 Külliyesi

📍 Üsküdar'ın bir semtine ismini veren Çinili Külliyesi; cami, medrese, sebil ile avlu dışındaki çifte hamam, sıbyan mektebi ve çeşmeden meydana gelmekte. 1640 tarihinde hizmete açılan külliyenin banisi 1 padişah eşi ve iki padişah annesi olan Kösem Sultan idi.

📍 Mimar Kasım Ağa'ya inşa ettirilen külliye, çinileri ile şöhret bulmuştu. Külliye etrafında zamanla Çinili semti oluşmuştu. Ayrıca sonraki yıllarda külliyenin hemen karşısına inşa edilen Afganiler Tekkesi ile Çinili Külliyesi merkezi bir özellik de kazanmıştı.

OSMANLI TARİHİNDE ÖLDÜRÜLEN İLK VALİDE SULTAN