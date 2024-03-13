Çin'de İslam'ın ilk tezahürü: Peygamber Hatıra Camii
İslam, dünyanın her noktasında kurutuluş muştusu olarak var olmuş ve ışığıyla insanlığa rehberlik etmiş hak dindir. Dünyanın her yerinde İslam'ın tezahürü camileri görmek mümkün. Bunlardan biri ise Çin'deki "Peygamber Hatıra Camii"dir. İşte, Fener ismiyle de bilinen bu camiyi sizler için anlattık.
Giriş Tarihi: 13.03.2024
14:47
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
15:13
İSLAM'IN NURU
🔸 Geçmişten günümüze
İslam'ın ışığı, dünyanın her yerinde insanları aydınlatmaya ve onları doğru yol iletmeye yetmiştir. İslam, hayatımızı zorlaştırmak için değil aksine kolaylaştırmak için var olmuştur.
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Bilimsellik ile birebir örtüşen ve hayatımıza rehber olan İslam dini, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ile birlikte insanlığın manasını güzelleştirmeye başlamıştır.
Mehmet Emin Buğra'nın Doğu Türkistan mücadelesi
CAMİLER İSLAM'IN TEMSİLİ
🔸 Yeryüzünde Rabbimizin tecellisi olan
İslam'ın en önemli simgeleri şüphesiz camilerdir. Buralar, yüzyıllar boyunca Müslümanları temsil eden en önemli yapılar arasında yer almıştır.
🔸 Müslümanları tek çatı altında topladığı için camiler
"ni yansıtmaktadır. Camiler ve mescitler ile ilgili ayet ve hadisler bulunur. "İslam'ın birliği Kur'an-ı Kerim'de Cin suresin 18. ayetinde "Mescidler yalnız Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte başkasına da tapmayın" geçmektedir.
ASYA'DA İSLAM'IN YAYILIŞI
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Asya'da İslam'ın yayılışı Talas Savaşı ile olmuştur. Bu savaş kazanıldıktan sonra Çin'in Orta Asya'daki etkisi zayıflamıştır. Evvela Horasan, Maveraünnehir ve Yedisu'daki Türk boyları Müslüman olmayı kabul etmişlerdir.
🔸 Daha sonra
Hazar ve İdil Bulgar Kağanlıkları topraklarındaki Türkler arasında İslam'ın yayılması hız kazanmıştır
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Kırgızistan sınırları içindeki Talas Nehri civarında gerçekleşmiştir. Bu savaş Abbâsîler ile Çinliler arasında yapılmıştır ve toplamda 5 gün sürmüştür. Muharebe hem Çin hem Türk, hem de İslam tarihi açısından oldukça önemlidir.
Rusya'da İslam'ın ilk meşalesi: Galiye Medresesi
ARAP TÜCCARLARIN ÇİN SEYAHATİ
🔸 Bazı Arap tüccarların Çin'e yaptıkları seyahat sonucu İslam, bu topraklarda yayılmıştır. Çinli araştırmacılar,
Vakkas adındaki bir sahabenin Guangzhou'da, inşa ettiğini kayıtlara geçirmişlerdir. Hauisheng adlı bir camiyi
↪ Bu bilgiler,
Ming Hanedanı ve Mançu İmparatorluğu dönemindeki tarihi kaynaklarda karşımıza çıkmaktadır.
Mançu İmparatorluğu
Çing Hanedanı olarak da bilinen Mançu İmparatorluğu, 1644-1911 yılları arasında Çin'de hüküm sürmüştür. Kurucusu, Çin'in kuzeydoğusunda yaşayan Mançuların Aisin Gioro klanıdır; bu nedenle Mançu Hanedanı olarak da adlandırılır. Çin'in son imparatorluk hanedanıdır.
Ming Hanedanı
1368-1644 yılları arasında Çin'e egemen olmuş Míng Hanedanı etnik Çinliler tarafından kurulmuştur. Zhu Yuanzhang'nın 1368 yılında Nanjing kentinde tahta geçmesiyle kurulur.
TANG HANEDANLIĞI'NDA BİR SEYAHAT
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Çin'deki Huaisheng diğer ismiyle Peygamber Hatıra Camii, 627 yılında Sa'd bin Ebû Vakkas tarafından inşa edilmiştir. Kaynaklara göre Sa'd bin Ebû Vakkas ve beraberindeki üç sahabe 616 senesinde Habeşistan'dan Çin'e doğru deniz seyahatine çıkarlar.
🔸 Bu dört kişinin yolculuğu
Tang Hanedanı döneminde gerçekleşmiştir. O dönem Tang Hanedanı'nın imparatoru Yung Wei'dir.
Tang Hanedanı
Tang Hanedanı, Sui Hanedanı'nın ardından Çin'e hüküm sürmüş hanedanlıktır. 618 senesinde Li Shimin, Sui Hanedanı'nı devirerek Tang Hanedanı'nı kurmuştur.
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