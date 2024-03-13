Çin'de İslam'ın ilk tezahürü: Peygamber Hatıra Camii

İSLAM'IN NURU

🔸 Geçmişten günümüze İslam'ın ışığı, dünyanın her yerinde insanları aydınlatmaya ve onları doğru yol iletmeye yetmiştir. İslam, hayatımızı zorlaştırmak için değil aksine kolaylaştırmak için var olmuştur.

🔸 Bilimsellik ile birebir örtüşen ve hayatımıza rehber olan İslam dini, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ile birlikte insanlığın manasını güzelleştirmeye başlamıştır.