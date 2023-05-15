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Rusya'da İslam'ın ilk meşalesi: Galiye Medresesi

Türk dünyasında birbirinden kıymetli pek çok medrese kurulur. Bunlardan biri de Ufa'daki Galiye Medresesi'dir. Burada yetişen Müslüman aydınlar; şair, yazar ve o yüzyılın siyasetçileri, Türk- İslam düşüncesine uygun olarak kural ve kaidelerine göre kendi millet ve halklarını en güçlü şekilde kalemleri ile savunurlar...

Giriş Tarihi: 15.05.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 15.05.2023 17:03
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RUSYA'NIN İLK İSLAM MEDRESESİ: GALİYE

🔸 Geçmişten günümüze kadar Türkler farklı coğrafyalara yayılır ve birbirinden değişik bölgelerde devletler kurarlar. Devlet sahibi olamayanlar ise kendi gelenek ve göreneklerini bir şekilde sürdürmeye devam ederler.

🔸 İşte, kültürel mirasın aktarılmaya çalışıldığı bu süreçte eğitim ve öğretim ihmal edilmez ve gerekli teçhizat sağlandıktan sonra ilim yuvaları birer birer açılır, büyük bir heyecanla öğrenciler yetiştirilir.

Orta Asya değil Türkistan

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RUSYA İÇİNDEKİ TÜRK TOPLULUKLARI

🔸 Zaman ile Türk devlet ve topluluklarının pek çoğu Rusya sınırları içinde kalır. Kendi mimari tarzlarını yansıtan farklı stillerde binalar ve kurumlar inşa ederler.

🔸 Düşmanlar karşısında yekvücut duran Türk devlet ve toplulukları, bu eğitim kurumlarında birbirinden kıymetli ve bilgili kişilerin yetişmesinde büyük rol oynar.

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UFA'DA BİR MEDRESE

🔸 Rusya sınırları içinde kalan kurumlarından biri, iç işlerinde özgür bir cumhuriyet olan Başkurdistan'ın başkenti Ufa'da yer almaktadır.

🔸 Dünyamızın en kuzeyinde Tataristan Cumhuriyeti'ne komşu Başkurdistan, tüm engellere rağmen ilim yuvasını kurar ve dünyaca ünlü bilim insanlarını yetiştirir.

Yüzyıllardır devam eden Çin zulmü

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RUSYA'NIN İLK İSLAM MEDRESESİ

🔸 Ufa'daki bu medrese; Kazak Türkü Mağcan Cumabayoğlu, Kırgız Türkü İşenali, Tatar Türkü Ziyaeddin gibi İslam ve Türk birliği için önemli alimlerin yetişmesini sağlar.

🔸 Galiye ya da Galiya olarak bilinen bu medrese, günümüze kadar ulaşır ve "Rusya'nın içindeki ilk İslam Medresesi" olma şerefine erişir.

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21. YÜZYIL MEDRESELERİ

🔸 Rusya'da Galiye Medresesi dışında Hüseyniye, Rasuliyye, Muhammediye gibi medreseler, 21. yüzyılda adından çokça söz ettirir ve döneme damga vurur.

🔸 Müslüman aydınlar; şair, yazar ve o yüzyılın siyasetçileri, Türk- İslam düşüncesine uygun olarak kural ve kaidelerine göre kendi millet ve halklarını en güçlü şekilde kalemleri ile savunurlar.

Uzaktaki kardeşimiz: Mağcan Cumabayoğlu

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