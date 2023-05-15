Rusya'da İslam'ın ilk meşalesi: Galiye Medresesi

RUSYA'NIN İLK İSLAM MEDRESESİ: GALİYE

🔸 Geçmişten günümüze kadar Türkler farklı coğrafyalara yayılır ve birbirinden değişik bölgelerde devletler kurarlar. Devlet sahibi olamayanlar ise kendi gelenek ve göreneklerini bir şekilde sürdürmeye devam ederler.

🔸 İşte, kültürel mirasın aktarılmaya çalışıldığı bu süreçte eğitim ve öğretim ihmal edilmez ve gerekli teçhizat sağlandıktan sonra ilim yuvaları birer birer açılır, büyük bir heyecanla öğrenciler yetiştirilir.