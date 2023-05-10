Uzaktaki kardeşimiz: Mağcan Cumabayoğlu

TÜM TÜRKLERİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYAN FİKİR DERYASI

◾ Medresede eğitim alırken oradaki öğrencilerin Kazak, Kırgız, Tatar, Özbek diye ayrılmasından oldukça rahatsızlık duyan Mağcan, tüm Türklerin tek çatı altında birleşmeleri ve kendi topraklarını dışardan gelecek herhangi bir düşman saldırısına karşın birlikte müdafa etmeleri gerektiği düşünmektedir.

◾ Bu düşünceden yola çıkarak Kazakistan merkezli kurulan Alaş Hareketi'ni, bu davada aynı fikirde ve yanında olan arkadaşları ile kurmuş olur.