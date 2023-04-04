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Kazak Türkçesi Ramazan sözlüğü

Tüm Müslümanlığı kuşatan, rahmet ve bereket mevsimi Ramazan Kazakistan'da da eşsiz bir sevinç ve heyecan ile karşılanır. Ülkede konuşulan dil, Türkçeye olan yakınlığı ile dikkat çeker. Kazak halkının bu mübarek ayda dilinden düşmeyen ve günlük yaşantılarında var olan sözcükler bulunmaktadır. Kazakçada bulunan birbirinden güzel Ramazan kavramlarını sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 04.04.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 17:16
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RAMAZAN- ORAZA

🔸 Kuzeybatı Türk lehçelerinin önemli kollarından biri olan Kazak Türkçesinde Ramazan ayı büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Hatta bu mübarek aya mahsus farklı gelenek-görenekleri bulunur.

🔸 Ramazan kelimesini diğer lehçelerde olduğu gibi "Oraza" kelimesi ya da "Ramazon" sözcüğü karşılamaktadır.

Qoş kelding Oraza!

Hoş geldin Ramazan.

Azerbaycan Ramazan sözlüğü

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ORUÇ- ORAZA

🔸 Ramazan ayı denilince aklımıza ilk "oruç" kelimesi gelmektedir. Bu minvalde de Kazak Türkçesinde oruç kelimesi diğer lehçelerde olduğu gibi "oraza" sözcüğü karşılamaktadır.

Oraza kabıl, mübarƏk bolsın!

Orucunuz kabul, mübarek olsun!

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SAHUR- AWIZ BEKLİTÜV

🔸 Oruçtan sonra akıllara gelen sıradaki kelime ise "sahur"dur. Bu sözcük yerine ağız bekletmek anlamına gelen "avız beklitüv" ifadesi yer almaktadır.

Bul sağatni awız bekiw ötken kerek.

Bu saati sahur ile geçirmek gerek.

Türk lehçelerinde "sahur" kelimesinin karşılıkları

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İFTAR- AQIZ AŞW

🔸 Kazak Türklerinin de çok büyük bir heyecan ile beklediği ve Türkiye Türkçesinden farklı olarak bu lehçede "iftar" kelimesi yerine, ağız açmak anlamına gelen "awız aşw" ifadesi kullanılmaktadır.

Allah'ım, sen üşin oraza tuttım. Sağan iman keltirdim. Sağan tƏvekel ettim.

Allah'ım (CC) , senin için oruç tuttum. Sana inandım sana tevekkül ettim.

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TERAVİH- TARAWİX

🔸 Kıpçak Türkçesi olan Kazakçada "teravih" kelimesi "Ramazan ayına mahsus yatsı namazından sonra kılınan 20 rekatlık namaza" denir.

🔸 Kazak Türkçesinde Arapça kökenli olan teravih kelimesini, "tarawix" sözcüğü karşılamaktadır.

Adamdar, meşitlerge tarawix namazgı qılıp jatır.

İnsanlar, camilerde teravih namazı kılıyor.

Kadim Türkistan'da "Ya Ramazan" geleneği

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