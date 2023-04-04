Kazak Türkçesi Ramazan sözlüğü

RAMAZAN- ORAZA

🔸 Kuzeybatı Türk lehçelerinin önemli kollarından biri olan Kazak Türkçesinde Ramazan ayı büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Hatta bu mübarek aya mahsus farklı gelenek-görenekleri bulunur.

🔸 Ramazan kelimesini diğer lehçelerde olduğu gibi "Oraza" kelimesi ya da "Ramazon" sözcüğü karşılamaktadır.

➡ Qoş kelding Oraza!

➡ Hoş geldin Ramazan.

Azerbaycan Ramazan sözlüğü