Türk lehçelerinde "sahur" kelimesinin karşılıkları

Ramazan ayı, Müslümanlara bağışlanmaları için sunulan fırsatlardan biridir. Rahmetin oluk oluk yağdığı bu zamanı oruç ile idrak etmek, iman etmiş kimselerin yapacağı en güzel ibadettir. Orucun başladığı sahur vakti ise en kıymetli zamanlardandır. Peki, bu kadar mühim olan sahurun kelime manası olarak Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen gibi Türk lehçelerindeki karşılıkları neler?