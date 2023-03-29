Arama

Menu

Türk lehçelerinde "sahur" kelimesinin karşılıkları

Ramazan ayı, Müslümanlara bağışlanmaları için sunulan fırsatlardan biridir. Rahmetin oluk oluk yağdığı bu zamanı oruç ile idrak etmek, iman etmiş kimselerin yapacağı en güzel ibadettir. Orucun başladığı sahur vakti ise en kıymetli zamanlardandır. Peki, bu kadar mühim olan sahurun kelime manası olarak Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen gibi Türk lehçelerindeki karşılıkları neler?

Giriş Tarihi: 29.03.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 16:30
  • 1
  • 10

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Sahur- Obaşdanlıg

💠 Ramazan ayının büyük bir coşku ile yaşandığı Azerbaycan'da sahur kelimesini "obaşdanlıg" ya da Türkiye Türkçesinde olduğu gibi "sahur" kelimesi karşılamaktadır.

Balalar gecə, obaşdanlıg üçün ayaqa oyandı.

Çocuklar gece, sahur için uyandı.

Türk lehçelerinde "iftar"

  • 2
  • 10

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Sahur- Agyz beklenyan

💠 Oğuz grubunun Azerbaycan'dan sonraki temsilcisi olan Türkmen Türkçesinde "sahur" sözcüğü yerine, ağız beklemek manasına gelen "agyz beklenyan" ifadesi kullanılır.

Oraza ayyında Aşgabat şahari üçin agyz beklenyan wagtlary.

Ramazan ayında Aşkabat şehri için sahur vakitleri.

  • 3
  • 10

ÖZBEK TÜRKÇESİ

Sahur- Sahargi avkat

💠 Karluk grubunun temsilcisi olan Özbek Türkçesinde, sahur kelimesi yerine sahurdaki yemek anlamına gelen "sahargi avkat" ifadesi karşılamaktadır.

Ramazon oyining ro'zasini tong otganidan kun botgunicha xolis Alloh taolo uchun tutishni niyat qildim. Allohu akbar.

Ramazan ayının orucunu güneşin doğuşundan güneşin batışına kadar Allah (CC) için niyet ettim. Allahu Ekber.

Kadim Türkistan'da "Ya Ramazan" geleneği

  • 4
  • 10

UYGUR TÜRKÇESİ

Sahur- Sohur

💠 Güneybatı (Karluk) grubunun Özbek Türkçesinden sonraki temsilcisi olan Uygur Türkçesinde "sahur" sözcüğü yerine "sohur" kelimesi kullanılmaktadır. Bu lehçede sadece a değişimi gözlemlenmektedir.

Uyghur balilarnin sohur nahxisi

Uygur çocukların sahur şarkısı

  • 5
  • 10

KARAÇAY- MALKAR TÜRKÇESİ

Sahur- Saraş

💠 Kafkas Türklerinin sesi Karaçay-Malkar Türkçesi kuzeybetı grubunun temsilcilerinden sadece biridir. Bu lehçede "sahur" kelimesi "saraş" sözcüğü ile karşılık bulur ve kullanılır.

Sizge saraş da tuzdam bar.

Size sahur için yemek var.

Türk lehçelerinde "oruç"

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN