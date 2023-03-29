Türk lehçelerinde "sahur" kelimesinin karşılıkları
Türk lehçelerinde "sahur" kelimesinin karşılıkları
Ramazan ayı, Müslümanlara bağışlanmaları için sunulan fırsatlardan biridir. Rahmetin oluk oluk yağdığı bu zamanı oruç ile idrak etmek, iman etmiş kimselerin yapacağı en güzel ibadettir. Orucun başladığı sahur vakti ise en kıymetli zamanlardandır. Peki, bu kadar mühim olan sahurun kelime manası olarak Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen gibi Türk lehçelerindeki karşılıkları neler?
Giriş Tarihi: 29.03.2023
14:00
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
16:30