Sınırların Ötesindeki Miras: Gümülcine

2 /10













YENİ CAMİİ

◾ Bu tarihi yerine en önemli Osmanlı miraslarından biri şüphesiz Yeni Camii. Şehrin kalbinde, Saat Kulesi'nin hemen yanında yer alan yapı; estetik mimarisi ve hala ibadete açık olmasıyla Gümülcine'nin ruhunu yansıtan ana duraklardan biri kabul ediliyor.

◾ 1585 senesinde, dönemin Osmanlı sadrazamlarından aslen Gümülcineli olan Ekmekçizade Ahmed Paşa tarafından inşa ettirilir. Klasik Osmanlı mimarisinin zarif bir örneği olan cami; kare planlı, merkezi bir kubbe ile örtülüdür. İçerisindeki kalem işleri ve süslemeler, dönemin zevkini günümüze taşıyor.

➡ Caminin çevresindeki kahvehanelerde oturup cami ve saat kulesi manzarasına karşı bir Gümülcine kahvesi içmek, buradaki en keyifli aktivitelerinden.