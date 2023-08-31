Balkanların unutulmaz kahramanları: Yücelciler

NEDEN "YÜCELCİLER" TEŞKİLATI

🔹 Balkanlar'da bilhassa Makedonya'da yaşayan Türklerin bir kalkanı haline gelen bu teşkilat, "Yücelciler" adını taşımaktadır. Bu ismi bizzat topluluğun kurucusu Şuayb Aziz verir. Yıldırım Ağanoğlu ise "Yücel bir emir kipidir; saygı ve hayranlık duygularını da kapsayan ve yükselmeyi amaç bilen bir aksiyon parolasıdır.Yücel ya da maddi sembolleri olan akrtal, yıldızlar ve hilal Türklerin büyük değer verdikleri özgürlük içinde ahlak, fazilet, iman ve kamil insanlığa doğru yönelişi ifade eder." şeklinde aktarır.

🔹 Bu tanım minvalinde Yücel Teşkilatı, 1941 yılında Makedonya'da yaşayan ve azınlık durumunda olan Türklerin; dini, iktisadi, siyasi ve sosyal yaşamlarına dokunabilmek ve bir nebzede olsa faydalı olabilmek adına kurulmuş toplumsal bir hareketin sonucudur.