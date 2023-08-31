Balkanların unutulmaz kahramanları: Yücelciler
Kahramanlar sadece destanlarda, hikayelerde olmaz. Onlar, milletin bağrından zuhur ederler. Makedonya Türkleri için büyük bir kahramanlık gösteren "Yücelciler", komünist rejime karşı Müslümanlığı, Türkçeyi ve hakikati savundular. Dört üyesi şehit edilen, yüzkerce gönüllüsü hapishanelere atılan Yücelciler, Balkan topraklarının öz evlatları, kahramanlık abideleriydi.
Giriş Tarihi: 31.08.2023
16:56
Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
17:24
MAKEDONYALI AYDINLAR
🔹 Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda ecdadımızın çok geniş coğrafyalarda yüzyıllar boyu hüküm sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu coğrafyalardan biri de
Balkan topraklarıdır, burası tam 500 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış kadim bir bölgedir.
🔹 Balkan Savaşlarının patlak vermesi,
barış içinde yaşayan toplumu adeta felakete sürüklemiş ve bir bilinmezlik içinde kaybolmasına sebebiyet vermiştir. Yüzyıllar boyunca barış ve huzur içinde yaşamlarını idame ettiren insanlar birbirlerine düşman kesilmiştir.
Batı'nın Balkanları ayrıştırma politikası
ZORLU SÜREÇ
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Balkan Savaşının ağır sonuçlarını yine bu bölgede yaşayan Türkler öder. Senelerce yaşadıkları yurtlarından zorla gönderilmek istenen, dışlanan ve asimilasyon politikalarına maruz bırakılan Türk milleti ne yapacağını bilemez bir vaziyetttedir.
Balkan Savaşları
➡ Osmanlı toprağı olan Balkanlarda
8 Ekim 1912 tarihinde büyük bir savaş patlak verir. Osmanlı'ya başkaldıran; Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ile ağır çatışmalar yaşanır ve büyük kayıplar verilir.
➡ Bu harp
10 Ağustos 1913 tarihinde sona erer. Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı, Avrupa'daki topraklarının çok büyük bir kısmını kaybeder. gibi önemli stratejik bölgeler Osmanlıların elinden çıkar. Batı Trakya, Doğu Trakya, Ege Adaları, Makedonya, Arnavutluk ve Selanik
TEŞKİLATIN KURULUŞU
🔹 Gün geçtikçe azınlık statüsüne düşen Türkler, türlü türlü baskı ve saldırılara maruz kalmıştır. Kısacası
1912'den 1940'a kadar olan süreç Balkanlar'da yaşayan Türkler için epey zor geçmiştir.
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Balkan topraklarında yaşadıkları haksızlıklara sessiz kalmak istemeyen Türkler kendi aralarında bir teşkilat kurarlar. Bu teşkilatın kurucusu Şuayb Aziz'dir. Daha sonra bu teşkilata; Ali Abdurrahman, Nazmi Ömer ve Adem Ali gibi önemli isimler de dahil olur.
Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan kültürel miras
NEDEN "YÜCELCİLER" TEŞKİLATI
🔹 Balkanlar'da bilhassa
Makedonya'da yaşayan Türklerin bir kalkanı haline gelen bu teşkilat, "Yücelciler" adını taşımaktadır. Bu ismi bizzat topluluğun kurucusu Şuayb Aziz verir. Yıldırım Ağanoğlu ise "Yücel bir emir kipidir; saygı ve hayranlık duygularını da kapsayan ve yükselmeyi amaç bilen bir aksiyon parolasıdır.Yücel ya da maddi sembolleri olan akrtal, yıldızlar ve hilal Türklerin büyük değer verdikleri özgürlük içinde ahlak, fazilet, iman ve kamil insanlığa doğru yönelişi ifade eder." şeklinde aktarır.
🔹 Bu tanım minvalinde
Yücel Teşkilatı, 1941 yılında Makedonya'da yaşayan ve azınlık durumunda olan Türklerin; dini, iktisadi, siyasi ve sosyal yaşamlarına dokunabilmek ve bir nebzede olsa faydalı olabilmek adına kurulmuş toplumsal bir hareketin sonucudur.
TÜRKİYE'YE YÜREKTEN BAĞLILAR
🔹 Diğer bilinen adıyla
Yücelciler, aydın kimselerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir topluluktur. Türkiye'ye ve Türklere yürekten bağlı olan bu teşkilata girerken, "Türklük, Türkiye Cumhuriyeti menfaatleri için gerekirse kanımın son damlasına kadar çarpışıp canımı vereceğim!" sözleri dökülür gönüllü tüm yüreklerden...
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Altan Deliorman, Yücelciler için; " Ağır baskıya ve Arnavutlaştırma gayretine karşı Makedonyalı genç münevverler he tepki olarak hem de savunma gayesi güderek kendi aralarında teşkilatlandılar." m diyecektir.
🔹 Teşkilat ortaya çıktığında çok az kişi tarafından bilinse de ilerleyen süreçte
500 üyeye ulaşır. Fakat faaliyet gösteren yalnızca 50 faal üyesi bulunmaktadır.
Balkanlarda İslam nasıl yayıldı?