Orta Asya’dan Balkanlar'a uzanan kültürel miras: Halı dokumacılığı ve motifleri

Renklerin Cazibesi

💠 Dokumacılıkla beraber gelişen kök boya üretimi de Türklere ve kullandıkları el sanatlarındaki renklere özgün olup dünyaca tanınıyordu. Bunlardan en ünlüsü Türk kırmızısıdır ki Orta Asya'dan bu yana gelinlik her kızın çeyizinde bu renkte halılar ve kilimler muhakkak olurdu.

💠 Yine çokça kullanılan diğer bir başka renk de isminden de anlaşılacağı gibi Türk mavisi olarak bilinen turkuazdı. Mavinin en güzel tonlarından olan Turkuaz, bazı bölgelerde Firuze olarak da bilinmekte olup Türk mimarisinin vazgeçilmez renklerindendi. Mor da bolluk bereket ve asaleti temsil ettiğinden Türkler tarafından bulunmuş ve motiflerde çok kullanılmış renkler arasındaydı.