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Osmanlı’da sıradışı 5 casusluk olayı

Osmanlı tarihinde casusluk faaliyetleri henüz devletin temellerinin yeni yeni atılmaya başladığı dönemde, Osman Bey zamanında başladı. Osmanlı'nın kurduğu güçlü istihbarat ağı, kimi zaman padişahın öldürülmesini önledi, kimi zaman suikast planlarını alt üst etti, kimi zamansa devletin ayakta kalmasını sağladı. Peki, Timur'a esir düşen Bayezid, casusluk faaliyetleriyle nasıl kurtarıldı? Abdülhamid'e karşı gerçekleştirilen suikast planını kim, neden organize etti? Taht mücadelesinde II. Bayezid, kardeşi Cem Sultan'ı nasıl takip ettirdi? Osmanlı'da sıradışı 5 casusluk olayını derledik.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 11:04
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OSMANLI’NIN İLK CASUSLUK FAALİYETİ
OSMANLI’NIN İLK CASUSLUK FAALİYETİ

💠 Osmanlı tarihinde ilk casusluk faaliyeti, Osman Gazi'nin Bizans kuvvetlerinin Yalova'da konuşlanmaya çalıştığını casusları aracılığıyla haber alması ve bir gece baskınıyla Bizans birliklerini dağıtmasıdır.

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KAZANILAN ZAFERLERDE CASUSLUĞUN PAYI BÜYÜK
KAZANILAN ZAFERLERDE CASUSLUĞUN PAYI BÜYÜK

💠 Bu tarihten sonra Osmanlı casuslarının birçok zaferde büyük payları olduğu görülür.

💠 Bilecik Kalesi'nin fethi de bir casusluk operasyonu ile gerçekleşmiştir.

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OSMAN BEY TEKFURUN PLANINI NASIL BOZDU?
OSMAN BEY TEKFURUN PLANINI NASIL BOZDU?

Bilecik Tekfuru, Osman Bey ve ailesini öldürmek için plan yapmış ve kendisini bu amaçla tertiplediği düğüne davet etmişti.

💠 Plandan haberdar olan Osman Gazi, çeşitli bahanelerle tekfuru düğünün kale dışında yapılmasına ikna ettİ.

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KALE OSMANLILARIN ELİNE GEÇMİŞTİ
KALE OSMANLILARIN ELİNE GEÇMİŞTİ

💠 Emanet eşyalar bırakmak bahanesiyle eşyaların arasına sakladığı adamları gizlice kaleye soktu.

💠 Düğün devam ederken, kale çoktan Osmanlıların eline geçmişti.

🔍 10 soruda Osman Gazi ve Osman Beyliğinin kuruluşu

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FATİH’E YÖNELİK SUİKASTLAR NASIL ENGELLENDİ?
FATİH’E YÖNELİK SUİKASTLAR NASIL ENGELLENDİ?

Osmanlı Devleti'nin geniş coğrafyalara ulaşması ile istihbarat ağı da gün geçtikçe genişledi.

💠 Fatih Sultan Mehmet'e Venedik Signoriası tarafından birçok suikast girişiminde bulunulmasına rağmen planların bozulmasının sebebi, Fatih'in Avrupa'ya yaydığı güçlü casus şebekesiydi.

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