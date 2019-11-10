Osmanlı’da sıradışı 5 casusluk olayı

Osmanlı tarihinde casusluk faaliyetleri henüz devletin temellerinin yeni yeni atılmaya başladığı dönemde, Osman Bey zamanında başladı. Osmanlı'nın kurduğu güçlü istihbarat ağı, kimi zaman padişahın öldürülmesini önledi, kimi zaman suikast planlarını alt üst etti, kimi zamansa devletin ayakta kalmasını sağladı. Peki, Timur'a esir düşen Bayezid, casusluk faaliyetleriyle nasıl kurtarıldı? Abdülhamid'e karşı gerçekleştirilen suikast planını kim, neden organize etti? Taht mücadelesinde II. Bayezid, kardeşi Cem Sultan'ı nasıl takip ettirdi? Osmanlı'da sıradışı 5 casusluk olayını derledik.