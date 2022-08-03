Bir değer arayışı “tüketim”
Gelişen ve değişen toplum hayatının bir parçası haline gelen tüketim, şimdilerde kişileri değer arayışına sürüklüyor, yaşamı markalaştırıyor. Üretmekten daha çok tüketmeye sevk ediyor ve bilinçsiz olarak attığımız her adımı bir çıkmaza sürüklüyor. Bolluk ve konforun sıkıntısız bir mutluluk duygusuna ulaştıracağına inanılıyor. Ne yazık ki en büyük yanılgının da bu düşünce ile başladığı fark edilemiyor.
Giriş Tarihi: 03.08.2022
20:35
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
21:09
🔶 18 ve 19. yüzyıllar arasında, İngiltere'de
Endüstri Devrimi'nin ortaya çıkması ile kırsal bölgeden kentlere doğru kitlesel göçler başladı. İlkel çağdan beri, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan insanoğlu, profilden uzaklaştı, bu durum kendi kendine üreten 'nin kabulüne zemin hazırladı. Sanayi Devrimi
🔶 İngiltere'de ortaya çıkan ve birçok ülkeyi etkisi altına alan Sanayi Devrimi,
insan gücüne olan bağımlılığı ortadan kaldırmayı ve yüksek miktarda seri üretime geçişi hedefliyordu. Bu sanayi anlayışı t amamiyle ürünlerin satılmasına yönelik bir çalışmaydı. En nihayetinde *kapitalizmin doğmasına zemin hazırladı. Bu durum beraberinde reklam, propaganda, halkla ilişkiler gibi alanları doğurdu, insanlar nesneleşmeye başladı.
Sanayi Devrimi: Endüstri Devrimi olarak da bilinir. 18. ve 19. yüzyılda buhar ve su gücünün sanayide kullanılmasıyla İngiltere'de yapılmış bir reformdur. Sanayi Devrimi'nin öncüsüdür. James Watt
Kapitalizm nedir?
Üretim araçlarına sahip kişiler tarafından, üretim araçlarını işçi kesimin emekleriyle işleterek, piyasaya sürülmesine verilen isim veya düzen.
10 kavram ile tüketim kültürü
🔶 Geçmişten günümüze kadar popülaritesini kaybetmeyen paranın etkisiyle insanoğluna, çalışması karşılığında aldığı ücret
hale geldi. Bu da cazip üreten değil sadece tüketen toplumun doğmasına sebebiyet verdi ve gelişen zamanla beraber ve üretim anlayışını çeşitlendirdi. tüketim
🔶 Tüketicinin hayatını değiştiren olay ise
telefonların hayatımıza aktif olarak girmesiyle başladı. Fiziksel aktivitelerimizi de kısıtlayan bu araç, sosyal hayatımızı ve ilişkilerimizi olumsuz olarak etkiledi.
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Market, kıyafet ve özel ihtiyaçlarımızı telefonumuzda bulunan uygulamalar vasıtasıyla almaya başlamamız, restoranlara gidip yemek yemek yerine, eve sipariş etmemiz ve nakit paralardan, dijital paralara geçişimizin en temel sebebi, telefon gibi araçlara ve bu araçların sağladığı fırsatlara ayak uydurmamızdan kaynaklanıyor.
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Hep daha iyisini, hep daha fazlasını isteyen insanlar, tüketerek doyum sağlayacağına inansa da bu durum istenilen noktaya ulaşmamıza engel oldu. Çünkü süreç kapital paradoksa dönüştü..
Sosyal medya ahlakı
🔶 Günümüzdeki tüketim toplumunun sıkıntıları, geçmişte çok daha farklıydı. Mesela
Osmanlı'da tüketim, payitaht veya Balkanlardaki birkaç merkez ile sınırlıydı. 1920'de kayıtlara geçen bilgilere göre, Konya veya İç Anadolu'nun belli yerlerinden kısaca tren yolu olmayan, ulaşımın zor olduğu bölgelerden, İstanbul'a hububat* taşımak, New York'tan getirmekten çok daha pahalıydı. Çünkü p azar olmayan bir yerde, tüketim toplumundan söz edilemezdi.
🔶 Bu durum,
Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha farklı karşılıklar buldu. O yıllarda nüfusun çoğunluğu kırsalda yaşıyordu. Kendi ailelerine yetecek kadar üretim yapan kırsal kesim insanı, değiş – tokuş sistemiyle buğday vb. tahıllarla temel ihtiyaçlardan sayılan gibi ürünlerle takas ediyor ve ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorlardı. gaz, tuz, bez
🔶 Anadolu'nun belli bölgelerinde devam eden takas alışkanlığı, insanlar arasındaki iletişimi de olumlu yönde etkiliyordu.
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Bir mutsuzluk hikayesi: Kapitalizm
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VAV TV'de yayınlanan "Hayata Dokunmak" adlı programda tüketim kültürü üzerine konuşan Ceyda İş Vardarlı konuyla ilgili şu cümleleri aktardı:
"Şirketlerin ekonomik potansiyeli ve popülaritesi arttıkça logoları küçülüyor, insanların da o küçük logoları satın alma ve kendi üstüne yapıştırma, onunla birlikte örnek olma algısı artıyor. Ben şu marka kahveyi içiyorum, bu marka araba bu marka telefon vs."
🔶 Günümüzde yaptığımız alışverişler aslında bir statü oyunu... "
gibi ifadeler bunun bir göstergesi... Devamlı olarak elde etmeye çalıştığımız bu statüler, zamanla Belli marka telefon belli marka araba kullanıyorum" üzerimize yapıştı ve bu algıların değişmesi imkânsız bir hale geldi.
Tüketim Toplumunda Ruhumuzu Korumak Mümkün mü?
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Yani ücreti, aldığımız Bir ürünün gerçek değeri ile satış fiyatı arasındaki farka marka değeri denir. ürüne değil, markaya verdiğimizin bir göstergesidir. Değişen toplumla beraber ebeveynlerin çocuklarına karşı ilgisiz tutumları, birçok çocuğu bu markalar üzerine yönlendirdi.
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bir etiketten daha fazlasına dönüşerek, bir semtin popüleritesini ölçmek için bile kullanılır hale geldi. Marka değeri Örneğin; İnsanları markalaştıran da budur. İstanbul'da yaşamanızın bir anlamı yoktur, İstanbul'un hangi semtinde yaşadığınız önemlidir.
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