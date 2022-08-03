Bir değer arayışı “tüketim”

🔶 18 ve 19. yüzyıllar arasında, İngiltere'de Endüstri Devrimi'nin ortaya çıkması ile kırsal bölgeden kentlere doğru kitlesel göçler başladı. İlkel çağdan beri, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan insanoğlu, kendi kendine üreten profilden uzaklaştı, bu durum Sanayi Devrimi'nin kabulüne zemin hazırladı.

🔶 İngiltere'de ortaya çıkan ve birçok ülkeyi etkisi altına alan Sanayi Devrimi, insan gücüne olan bağımlılığı ortadan kaldırmayı ve yüksek miktarda seri üretime geçişi hedefliyordu. Bu sanayi anlayışı tamamiyle ürünlerin satılmasına yönelik bir çalışmaydı. En nihayetinde *kapitalizmin doğmasına zemin hazırladı. Bu durum beraberinde reklam, propaganda, halkla ilişkiler gibi alanları doğurdu, insanlar nesneleşmeye başladı.

Sanayi Devrimi: Endüstri Devrimi olarak da bilinir. 18. ve 19. yüzyılda buhar ve su gücünün sanayide kullanılmasıyla İngiltere'de yapılmış bir reformdur. James Watt Sanayi Devrimi'nin öncüsüdür.

Kapitalizm nedir?

Üretim araçlarına sahip kişiler tarafından, üretim araçlarını işçi kesimin emekleriyle işleterek, piyasaya sürülmesine verilen isim veya düzen.

10 kavram ile tüketim kültürü