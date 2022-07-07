Bir mutsuzluk hikayesi: Kapitalizm
İdeolojilerin savaş sahnesi olan yirminci yüzyılın nihayete ermesi daha şeffaf ve özgürlükçü bir dünya doğurmadı. Kapitalizm savaş sonrasında daha rahat bir pazar kurabilmek maksadıyla oyuncuları değiştirdi. Artık tanklar yerine haberleşme cihazları ve uygulamalar var. Yirmi birinci yüzyıl insanların havada uçtukları ama bir türlü ayaklarının yere basmadığı bir zaman dilimi oldu.
Giriş Tarihi: 07.07.2022
16:00
Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
16:08
◼ Sorunları
çözebilmek için evvela sorunu tespit etmek gerekir. Yirminci yüzyıl ideolojilerin savaşı olduğu gibi modern yüzyıl da uygulamaların zamanı oldu.
◼ Artık
insanoğlu duygularını ve reaksiyonlarını göstermek, belli etmek için bir maske takmak zorunda kalıyor. Her duygu durumu için bir uygulama mevcut.
Kalplere uzanan kanlı el: Misyonerlik
◼ Hem de bu
uygulamalar öyle pahalı yahut erişilmesi zor şeyler de değil. Telefon yahut şahsi bilgisayar üzerinden kolayca ulaşılabilen şeyler.
◼ Canınız sıkıldığında gerçekleştirdiğiniz bir
internet sörfü de yok artık. Kapitalizm için mesele tamamen sanal bir dünya inşa etmek.
İyilik mafyası
◼ Yirminci yüzyıl
totariter rejimlerin son bulduğu güya özgürlükçü iktidarların görevi devraldığı bir çağ oldu. Çünkü iktidar biraz da kıymeti bilinmesi gereken bir nimetti ve bu gerçek dünyaya hatırlatılmalı idi.
◼ Halbuki
demokrasi adına gerçekleştirilen iki dünya savaşı ve onca savaş dünya tarihine demokrasinin esasında pek de m atah bir şey olmadığını gösterdi.
Kapitalizm klasik üretebilir mi?
◼ Dünya savaşlarından sonra
Batı'da yükselişe geçen temiz ve şeffaf toplum nidaları dünyada hızla karşılık buldu.
◼ Lakin
altmışlarda başlayan sömürgelerin bağımsızlıklarını ilan etme durumları Batılıları korkuttu. Bu korku sömürülen kavimlerin kendilerinden intikam alınma güdüsünü de içlerinde barındırıyordu.
Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?
◼
Müstemlekelerin bağımsızlıkları karşısında olay çıkararak meseleyi ilerleten devletler zamanla bunun maddi olarak yanlış bir tutum olduğuna karar verdiler.
◼
Çünkü maneviyat onlar için bir anlam ifade etmiyor her şeyi maddiyat üzerinden ele alıyorlardı. Hali hazırda Afrika'daki yönetim ve uygulamalar da hala bu yönde ilerliyor.
Şehirlerinden kan sızan medeniyet: Vahşi Batı