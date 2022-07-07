Bir mutsuzluk hikayesi: Kapitalizm

◼ Hem de bu uygulamalar öyle pahalı yahut erişilmesi zor şeyler de değil. Telefon yahut şahsi bilgisayar üzerinden kolayca ulaşılabilen şeyler.

◼ Canınız sıkıldığında gerçekleştirdiğiniz bir internet sörfü de yok artık. Kapitalizm için mesele tamamen sanal bir dünya inşa etmek.

İyilik mafyası