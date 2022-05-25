Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?
İnsanlığın yegane yuvası dünya, yüzyıllardır iyi ve kötü sahnelere şahit oldu. Hakim millet arzusu kavimleri çağlar boyunca karşı karşıya getirdi. Bu karşılaşmalar ekseriyetle kan ile sonuçlandı. Dünya tarihinin sükûnet dolu zamanları Müslümanların hüküm sürdüğü vakitlerdir. Sanayi devrimi ile dünyaya hakim olan Batılı anlayış ise dünyaya kan, gözyaşı ve sömürü verdi.
Giriş Tarihi: 25.05.2022
11:54
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
14:26
◼ 20. yüzyıl, insanlık tarihinin daha önce karşılaşmadığı
denli büyük acıları tattığı, milyonlarca insanın devlet politikaları sebebiyle öldüğü bir çağı ifade ediyor. Bu ölümlerin acısı hala hissediliyor.
◼ Sömürgecilik ile başlayan
güç çekişmeleri, devletlerin artık birbirlerini tamamen bitirmek anlamına gelen dünya savaşları ile farklı bir boyuta taşındı. Bu bitiriş fiziki ve psikolojik bir kavramı ifade eder.
Kapitalizm klasik üretebilir mi?
◼ Bir cinnet hali olarak başlayan cihan harpleri, arkalarında
parçalanmış hayatlar, acılı ölümler ve hüzün yüklü hikayeler bıraktı. Bu hikayeler maalesef hala yaşatılıyor.
◼ Lakin bu kadar acı dahi
Batılıların kan ihtiyacını karşılamadı. Yeni yüzyıl, peşinde soğuk savaş ve bölgesel savaş gibi yeni tabirleri de getirdi.
Kağıttan ırmağa: Medeniyetimiz
◼ Bu bakımdan yirminci yüzyıl daha evvel terminolojide görülmeyen
yeni tabirler türetti. Lakin bu terimler acıdan devşirildi.
◼ Acıdan devşirilen bu yeni tabirler ise bu yüzyılı şekillendiren
materyaller oldu. Geriye dönüp bakıldığında bir acı çağı görüyoruz, kan çağı.
Dünyayı işgal eden dil: İngilizce
◼ Peki, bu
kıyım ve acı peşine yeni ve adil bir düzen mi getirdi? Bu sualin cevabı net bir şekilde bugün her coğrafyada görülebilir.
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Batılı anlayış yok etmek yerine kendisine bağımlı hale getirmek ve işe yarayan nesne, insanları kendisine almak için yeni bir düzen tesis etti.
Biz'den Ben'e: Kişisel gelişim
◼ Bu sistemin tesis edilmesi esasında
sanayi devrimine dayanıyor. Hızlı bir şekilde sanayi inkılabına girenler kendi milletlerinden vazgeçmek namına makineleşmeyi kabul ettiler.
◼ Kısa süre içerisinde
köyler fabrikalardaki işçi teminatını karşılamak maksadıyla boşaltıldı. Bu durum milletlerin hayatını muhtelif yönlerde etkiledi.
Dünya tarihinin en trajik olaylarından biri: Çocuk Haçlı seferleri