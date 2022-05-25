Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

◼ Peki, bu kıyım ve acı peşine yeni ve adil bir düzen mi getirdi? Bu sualin cevabı net bir şekilde bugün her coğrafyada görülebilir.

◼ Batılı anlayış yok etmek yerine kendisine bağımlı hale getirmek ve işe yarayan nesne, insanları kendisine almak için yeni bir düzen tesis etti.

Biz'den Ben'e: Kişisel gelişim