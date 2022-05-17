Dünyayı işgal eden dil: İngilizce

◾Milletlerin sloganları her daim bazı tarihsel kodları da içerisinde barındırır. Lakin söz konusu Batılı kavimler olduğunda sloganlar da onların tarihleri gibi kirlidir.

◾Avrupalı milletlerin alt metninde yatan sömürü ve kan onların zihniyet dünyasının kısa bir özeti olan sloganlarda da saklıdır.

Görünüyorum O Halde Varım