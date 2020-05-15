İslam uygarlığında gelişen bilim Avrupa'ya nasıl ulaştı?
İslam uygarlığında gelişen bilim Avrupa'ya nasıl ulaştı?
İslam uygarlığı, 7 ila 17'nci yüzyıllarda altın çağını yaşadı; dünya üzerinde medeniyetin temelleri o tarihlerde atıldı. Bilim ile uğraşan, yeni keşifler yapan ve bilgiyi geliştirerek yeni teoriler ortaya koyan Müslüman alimler, tıp, eczacılık, astronomi, robotik teknoloji ve mimarlık gibi birçok alanda büyük ilerleme sağladılar. İspanya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Endonezya ve Çin'e kadar üç kıtaya yayılan İslam Uygarlığı, yeni buluşlara imza atarken Avrupa ise "Karanlık Çağ"ını yaşıyordu. Peki, İslam uygarlığında gelişen bilim Avrupa'ya nasıl ulaştı?
Giriş Tarihi: 15.05.2020
17:48
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
16:10