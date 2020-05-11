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İslam uygarlığı hakkında 20 ilginç bilgi

İslam uygarlığı, yedi ve on yedinci yüzyıllar arasında Müslüman alimlerin pek çok farklı alanda ortaya koyduğu çalışmalar ve medeniyetin temellerini attıkları keşifler sayesinde "altın çağı"nı yaşadı. İspanya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Endonezya ve Çin'e kadar üç kıtaya yayılmış olan İslam uygarlığı; tıp, eczacılık, astronomi, robotik teknoloji ve mimarlık gibi daha birçok dalın ilerlemesini sağladı. Müslüman hekimlerin tedavi yöntemleri günümüze kadar kullanıldı, dünya üzerindeki ilk eczane bu dönemde kuruldu, en ilginç mekanik aletler tasarlandı ve ilk uçma deneyimi bu dönemde gerçekleştirildi. İslam uygarlığı hakkında 20 ilginç bilgiyi derledik.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 12:55
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Camilerde mihrabın kıble yönüne bakmasının zorunlu olması, Müslümanların coğrafya ile meşgul olmaları için ayrı bir sebep teşkil etti. Zira günlük namaz vecibesinin yerine getirilebilmesi için kıblenin tam olarak bilinmesi gerekirdi.

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El Cezerî'nin Filli Su Saati, altın çağ boyunca yaratılan inanılmaz mekanik aletlerden bir tanesiydi. İslam dünyasının zenginliğini eserine yansıtmak isteyen El Cezeri, Arşimet su prensibine; Hint saati ve Hint fili, Mısır Zümrüdüanka'sı, Arap figürleri, İran halısı ve Çin ejderlerini takviye etmişti.

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Fatıma el Fihrî, 1150 yıl önce, Fas'ta bulunan ve hala dünyanın en eski ve modern üniversitesi olan Karaviyin'i kurdu. Başarılı bir tüccar olan babasından büyük bir miras kalması üzerine bir cami ve üniversite yaptırmış inşaatın başlangıcından bitimine kadar her gün oruç tutmuştu.

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830 yılında kurularak tıp tarihinde önemli bir çığır açan El-Kayrevan Hastanesi sayesinde Tunus, o dönemde tıbbî faaliyetlerin merkezi haline gelmişti.

İslam uygarlığının coğrafyaya dair 25 ilginç keşfi

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İlk bilimsel uçma girişimini, bir tür kanat vazifesi gören bol bir pelerini çıtalara tutturarak gerçekleştiren İbn Firnas, İspanya'daki Kurtuba Ulu Camii'nin minaresinden aşağıya atladı. İbn Firnas, 23 yıl sonra 65 yaşındayken, bugün planör dediğimiz aletle ilk kontrollü uçuşu yaptı.

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