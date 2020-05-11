İslam uygarlığı hakkında 20 ilginç bilgi

İslam uygarlığı, yedi ve on yedinci yüzyıllar arasında Müslüman alimlerin pek çok farklı alanda ortaya koyduğu çalışmalar ve medeniyetin temellerini attıkları keşifler sayesinde "altın çağı"nı yaşadı. İspanya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Endonezya ve Çin'e kadar üç kıtaya yayılmış olan İslam uygarlığı; tıp, eczacılık, astronomi, robotik teknoloji ve mimarlık gibi daha birçok dalın ilerlemesini sağladı. Müslüman hekimlerin tedavi yöntemleri günümüze kadar kullanıldı, dünya üzerindeki ilk eczane bu dönemde kuruldu, en ilginç mekanik aletler tasarlandı ve ilk uçma deneyimi bu dönemde gerçekleştirildi. İslam uygarlığı hakkında 20 ilginç bilgiyi derledik.