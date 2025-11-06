İskender Pala'nın kaleminden unutulmaz cümleler
Yayınlanma Tarihi: 06.11.2025 15:43
İskender Pala, ülkemizin güçlü kalemlerinden biri. O, kaleme aldığı her eseriyle okuyucusunda derin tesirler bırakan bir mütefekkirimiz. Efsane adlı eserinde, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa ve kavuşmaya çalışan iki aşığın hikayesini anlatıyor. Saint Alkala ve Billure gibi isimlerde yer alıyor. Billure ve Alkala'nın kavuşma yolunda yaşadıkları, Barbaros Hayreddin Paşa ile Kaptan Andrea Doria'nın Akdeniz sularındaki çekişmelerine dair birçok olay var eserde. İşte, Efsane'den sizler için derlediğimiz altı çizili cümleler...
1/20
◾
Allah'tan başka galip yoktur.
İSKENDER PALA
5/20
◾
Biliyordu, haddi aşan her şey zıddına evrilirdi.
İSKENDER PALA