Sultan Alparslan nasıl öldü? Sultan Alparslan'ın vasiyeti...
Sultan Alparslan, dünya tarihine yön veren hükümdarlardan biriydi. Tarihimizdeki en önemli zaferlerden biri olan Malazgirt'e imzasını atan Sultan, kararlılığı, cesareti, inancı ve uyguladığı etkili savaş stratejileriyle bilinirdi. Hayatı at sırtında geçen Sultan Alparslan, yirmi bin kişilik ordusuyla çıktığı Türkmenistan seferinde suikasta uğradı. Peki, son sözleri neydi? Devlet adamlarına neyi vasiyet etti?
Giriş Tarihi: 12.12.2020
18:29
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
18:54
📌 Sultan Alparslan, dünya tarihine yön veren hükümdarlardan biriydi.
📌 At üzerinde hayatı seferlerle geçen Sultan Muhammed Alparslan, Tuğrul Bey vefat ettikten sonra Selçuklu tahtına geçti.
📌 Sultan Alparslan, kararlılığı, cesareti, inancı, öngörüsü ve uyguladığı savaş stratejileriyle ön plana çıktı. Tüm tarihçiler ittifakla Sultan Alparslan'ın çok cesur, yiğit ve kudret sahibi olduğunu belirtir.
Sultan Alparslan'ın en büyük özelliği
📌 Attığı her okun isabet ettiği söylenen Sultan'ın 42 yaşında Malazgirt Zaferi
, Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerini sağladı.
📌 Malazgirt Savaşı'yla
Anadolu'da destan yazdıktan sonra bu topraklardan ayrıldı ve Karahanlılar üzerine sefer düzenlemeye karar verdi. Türkistan topraklarının üzerine yürümesinin nedeni, damadı Karahanlı Hükümdarı Şemsülmülk Nasr Han'ın oğullarıyla sürekli savaş halinde olması ve Selçuklulardan toprak almaya çalışmasıydı. Üstüne üstlük Sultan'ın kızı olan eşini, kardeşine yardım ederek casusluk yaptığını iddia ederek öldürmüştü.
SULTAN ALPARSLAN’IN SON SEFERİ
📌 Sultan Alparslan,
200.000 kişilik ordusuyla Mâverâünnehir topraklarına ilerlerken karşısına önemli bir güç çıkmadı.
📌 Karahanlı topraklarına doğru ilerlerken Barzem Kalesi, bir süre direndi. Sultan kaleyi
günlerce muhasara altında tuttu.
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Daha fazla direnemeyen Barzem Kalesi Komutanı Yûsuf Hârizmî, teslim olma bahanesiyle huzura kabulünü diledi.
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SULTAN ALPARSLAN’A NASIL SUİKAST DÜZENLENDİ?
📌 Yûsuf Hârizmî, huzura çıkınca eğildi, fakat ona yaklaştığı sırada aniden sultanın üzerine atıldı ve çizmeleri içinde saklamış olduğu iki bıçağı çekerek Alparslan'ı ağır yaraladı.
📌 Sultanın adamları, ileri atılıp Yusuf Harizmî'yi olduğu yerde öldürseler de Alparslan, çok ağır bir şekilde yaralanmıştı.
📌 Bu olaydan dört gün sonra henüz
kırklı yaşlarında olan Sultan Alparslan şehit oldu. Cenazesi bugün Türkmenistan'da bulunan Merv şehrine götürülüp defnedildi ama sonraki yıllarda mezarı kayboldu.
📌 Sultan Alparslan'ın ölümü, İslâmî kaynaklarda genel olarak aynı olsa da
olayın ayrıntıları farklı şekilde anlatılır.
📌 Sultan'ın yararlı bilgiler öğrenebilmek amacıyla kale komutanını karşısına çıkarttığı fakat Yusuf Harizmî'nin saygısız ve ters cevaplarla Alparslan'ı sinirlendirdiği söylenir.
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