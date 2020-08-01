Dünya tarihini değiştiren 7 komutan
Dünya tarihinde kimi komutanlar var ki yaşadıkları dönemin yanı sıra tarihin her dönemine önemli izler bırakmışlardır. Kumandanlıkları, liderlik ve yöneticilik özellikleri ile gelecek nesilleri etkilemiş, cesaretleriyle savaş meydanlarındaki kabiliyetleriyle kendilerinden sonra gelenlere örnek olmuşlardır. Savaş stratejileri, askeri dehaları ve taktikleriyle dünya tarihini değiştiren 7 komutanı derledik.
Giriş Tarihi: 01.08.2020
17:07
Çinli komutan, filozof ve askeri bilge Sun Tzu, tarihin en önemli askeri stratejistlerinden biriydi. Çok büyük meydan savaşları kazanmadı, parlak bir kariyeri, gösterişli bir hayatı da olmadı. Ancak onu askeri bir deha haline getiren kaleme aldığı Savaş Sanatı adlı eseriydi.
Bu eser, tarihin akışını değiştirmiş, pek çok komutana ilham olmuş, birçok askere savaş kazandırmıştı. 2500 yıllık bir geçmişe sahip olan Savaş Sanatı, 384 adet savaş teorisini içeriyor. Halen birçok harp okulunda ders olarak okutuluyor.
Sun Tzu'dan yaşam mücadelenize yön verecek 20 alıntı
Büyük İskender (MÖ 356-323)
Tarihin en dikkat çekici şahsiyetlerinden biri olan Büyük İskender, özel hocalar tarafından yetiştirildi. Aristo'dan üç yıl süreyle dil, edebiyat, siyaset ve felsefe üzerine ders aldı. Henüz 16 yaşındayken general oldu. Babasının 336'da bir suikast sonucu öldürülmesinden sonra 20 yaşında kral ilan edildi.
Büyük İskender, 26'sına geldiğinde dünyanın en büyük imparatorlarından biri oldu. Çıktığı seferlere mimar, mühendis, tarihçi ve ilim adamlarından oluşan bir danışmanlar grubunu da birlikte götürürdü. Geniş bir coğrafyaya yayılmış birçok devleti 12 yıl gibi kısa bir zaman içinde ortadan kaldırarak büyük bir imparatorluğun temellerini attı. Ömrü boyunca kendi adıyla anılan 70'ten fazla şehir kurdu.
Kartaca Komutanı Hannibal (MÖ 247-183)
Tüm zamanların en büyük askeri dehalarından olan Hannibal'ın savaş taktikleri günümüzde dahi askeri akademilerde ders olarak gösterilir. Küçük yaşlardan itibaren babası ile birlikte savaşlara katılmıştır.