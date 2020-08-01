Dünya tarihini değiştiren 7 komutan

Büyük İskender, 26'sına geldiğinde dünyanın en büyük imparatorlarından biri oldu. Çıktığı seferlere mimar, mühendis, tarihçi ve ilim adamlarından oluşan bir danışmanlar grubunu da birlikte götürürdü. Geniş bir coğrafyaya yayılmış birçok devleti 12 yıl gibi kısa bir zaman içinde ortadan kaldırarak büyük bir imparatorluğun temellerini attı. Ömrü boyunca kendi adıyla anılan 70'ten fazla şehir kurdu.