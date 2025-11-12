Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Heyamola kelimesinin hikayesi

Heyamola kelimesinin hikayesi

Yayınlanma Tarihi: 12.11.2025 15:45 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:47

Beşiktaş'ta bir zat; ilmi ve kişiliği ile ön plana çıkan ve tarihte unutulmazlar arasında yerini alan Yahya Efendi. İstanbul evliyaları arasında tanınan simalarından olan bu alim; Aziz Mahmud Hüdayi, Yuşa Peygamber ve Telli Baba ile beraber İstanbul Boğazı'nın dört manevi bekçisinden biri kabul ediliyor. İşte, Yahya Efendi ile anılan "Heyamola" kelimesinin hikayesini sizler için araştırdık.

1/10

🔹 Hayatımızın her anında binlerce cümle kuruyoruz, milyonlarca kelime sarf ediyoruz ve bazen bunların anlamını bilmiyor olabiliyoruz. İşte, bu kelimelerden biri de "heyamola"

🔹 Heyamola, gemicilerin yelkenleri daima birlikte açarken ya da hep birlikte kürek çekerken "haydi çek, ha gayret" manasında kullandıkları ve bir ağızdan, yüksek sesle, makamla söyledikleri söze deniliyor.

Boğaz sefası süren İstanbul semtleri

2/10

🔹 Heyamola sözcüğü yazdığımız gibi denizcilerin tabiridir. Bu kelime, şans dilemeyi ifade ediyor. Aslında özü, "Eyyâm ola" sözcüğünden geliyor.

🔹 Gelin önce bunun nereden nasıl çıktığına bir bakalım. Sözcüğün hikayesi, Beşiktaş'ta da türbesi bulunan Yahya Efendi'den gelmekte.

3/10

🔹 Yahya Efendi, Kanunî dönemi ilim ve fen insanlarından biridir. Allah dostu olan bu zat, Beşiktaş Çırağan'ın hemen yukarısındaki dergahında ülkesi için önemli insanlar yetiştirmek için görevlendirilmişti.

🔹 Beşiktaşlı Yahya Efendi; müderris, şair ve sûfî bir kimsedir. Duası makbul bir kimse olduğunu bilen civardaki balıkçılar, her sabah namazdan sonra dergahın önüne teknelerle yanaşırlar ve O'ndan dua isterler.

Gazze Paşa Sarayı

4/10

🔹 O yıllarda kıyılar henüz doldurulmadığından dergahın bahçesiyle deniz bitişik haldedir. Yahya Efendi, setin kenarına kadar gelir ve denize açılacak olanlara dua edermiş.

🔹 Balıkçıların yürekten haykırdıkları amin sözlerine kıyıya vuran dalgalar eşlik etmekteymiş. Zat duasını bitirdikten sonra eliyle denizi işaret ederek "Eyyam ola" diye balıkçıları uğurlarlarmış.

5/10

🔹 İşte, bu uygulama muhterem zat vefat edene kadar sürmüş.Gelen bütün balıkçılar, Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin hayır duasını almış ve öyle açılmışlar denize...

🔹 O günden sonra balıkçılar birbirlerine hayır dua maksadıyla "Eyyam ola" diye hitap ederler. Bu deyim zamanla "Heyamola" halini alır ve bu şekilde söylenmeye başlar.

Resulullah'ın (SAV) geleceğe dair hadisleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Heyamola kelimesinin hikayesi

Heyamola kelimesinin hikayesi

Sultan Süleyman’dan Sultanlar Sultanı’na

Sultan Süleyman'dan Sultanlar Sultanı'na

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Boğaz sefası süren İstanbul semtleri

Boğaz sefası süren İstanbul semtleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat