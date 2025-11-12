Heyamola kelimesinin hikayesi

1 /10













🔹 Hayatımızın her anında binlerce cümle kuruyoruz, milyonlarca kelime sarf ediyoruz ve bazen bunların anlamını bilmiyor olabiliyoruz. İşte, bu kelimelerden biri de "heyamola"

🔹 Heyamola, gemicilerin yelkenleri daima birlikte açarken ya da hep birlikte kürek çekerken "haydi çek, ha gayret" manasında kullandıkları ve bir ağızdan, yüksek sesle, makamla söyledikleri söze deniliyor.