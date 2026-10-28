Gazze Paşa Sarayı

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💠 İslam'ın yayılış döneminden itibaren Müslüman devletlerin hakimiyetinde olan Filistin bölgesi tarih boyunca önemli, stratejik ve kıymetli bir mevki oldu.

💠 Filistin'in en bilinen şehirlerinden olan Gazze, 1516 yılından 1918'e kadar Osmanlı hakimiyeti altında kaldı. Bu dönem içinde Gazze'nin yöneticilerinin ikamet ettikleri Paşa Sarayı, şehrin yönetimsel bazda en mühim noktası olarak kabul edildi.

Kayıp miras: Sultaniye Köşkü