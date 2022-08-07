Tarihin izinde: Kırım yapıları
Kırım, tarih boyunca yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz bir toprak parçasıdır. Osmanlı hakimiyetinin ardından Ruslarca ilhak edilen bu bölge, maddi olduğu kadar manen de büyük bir soykırıma uğradı. Lakin mazinin o cıvıltılı ve mesud günleri yapılarda yaşamaya devam etti. Sizler için Kırım'ın simgesi haline gelmiş yapılarından örnekler araştırdık.
Giriş Tarihi: 07.08.2022
16:54
Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
17:05
Tatar kelimesinin kökeni ve Kırım Tatarları'nın tarihi
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kelimesi, Tatar Çarlık Rusya'sı döneminde yaşayan bütün Türklere verilen ortak bir isimdir. anlamına gelen bu kelime daha sonra zaman içerisinde Yabancı Tataristan'da ve Kırım'da yaşayan halkın resmî adı olur.
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Ukrayna sınırları içinde bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti' nde yaşayan Tatarları ifade etmek için ise Kırım Tatarı adı kullanılır.
🔹 Türkler, Kırım topraklarına ilk olarak
Hun Devleti döneminde akınlar düzenler. Akınlar sonucunda Kırım, bu yarımadaya yerleşen Türklerin yurdu olur.
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13. yüzyılda Cengiz Han'ın torunu bu bölgeyi işgal eder ve Kırım'ı Altın Orda Devleti'ne katar. Kırım Hanlığı ise yüzyıllar süren mücadelenin nihayetinde bağımsızlığını ilan eder.
Hun Devleti; M.Ö. 220 yılında, Orta Asya'da kurulan Türk devlettir. Cengiz Han; Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve bu imparatorluğun ilk kağanıdır. Orda kelimesi; Moğolca'da çadır, otağ anlamına gelmektedir. Altın Orda Devleti (Hanlığı); 1242 yılında, Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından, Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuştur.
Tatarların günlük hayattaki tezahürleri: Maniler
🔹 Coğrafi konum olarak Rusya'ya epey yakın olan Kırım, tarih boyunca
Çarlık Rusyasının baskılarına maruz kalır. Kırım yarımadasına yönelecek yarımadanın üzerinde, türlü oyunlar oynayacaktır. Sıcak denizlere inmek isteyen ve bir türlü çıkış yolu bulamayan bu devlet,
🔹 Kırım, bir yarımada olduğundan dolayı birçok
liman kentine sahiptir. Ekonomisini ticaret üzerinden yürüten Kırım Hanlığı'nın yaşadığı anlaşmazlık, Hanlığı farklı devletlerle ticari ilişkiler kurmaya yönlendirir. Cenovalı tüccarlarla
🔹 Böylece Kırım, kıyılarının karşısında bulunan Osmanlı Devleti ile ticari ve kültürel anlamda ilişkiler kurar ve zamanla
Osmanlı'nın hâkimiyeti altına girer.
Tatarların Mehmet Akif'i: Abdullah Tukay
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Kırım Yarımadası, Karadeniz'in kuzeyinde yer alır. Bu özellikleri bir avantaj gibi gözükse de diğer Bir milletin rahatça yaşaması ve hayatını idame ettirmesi için gerekli iklim ve coğrafi koşullara sahiptir. devletlerin yayılmacı politikalarına karşın bir tehdittir.
🔹 Nitekim gözü sürekli Kırım'ın üzerinde olan Rusya,
II. Dünya Savaşı'nda Kırım Türklerinin, Almanya'nın yanında olduğu ve Almanya'ya destek verdiği gerekçesiyle 1944 yılının 18 Mayıs gecesinde onlarca Kırım Tatarını, Sibirya ve Türkistan'a sürgün eder. Hayvan vagonlarında kaderlerine mahkûm edilen bu insanların çoğu, yolda hayatlarını kaybeder.
Kazan Türklerinin kadın kahramanı: Süyüm Bike
🔹 Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kırım,
Ukrayna'nın egemenliği altında varlığını sürdürmeye devam eder. Sürgün sonrası bölgenin etnik yapısı değişmiş, gönderilen milyonlarca Kırım Türkü vatanlarından uzakta yaşamak zorunda kalmıştır.
🔹 Bu bölgede ağırlıklı olarak bulunan etnik gruplar sırasıyla;
Sürgünden sonra uzun yıllar vatanına dönemeyen milyonlarca Kırım Tatarı ise, Ruslar, Ukraynalılar ve Kırım Türkleridir. dünyanın dört bir yanına dağılmıştır. Başta Türkiye olmak üzere, Kazakistan, Tataristan gibi Türkistan Cumhuriyetleri'nde varlıklarını sürdürürler.
Baş üstünde taşınan gelenek: Türkistan Başlıkları
Kırım'ın ekonomisi ve önemli şehirleri
🔹 Doğal güzelliklere sahip yarımadanın ekonomisi
tarıma, balıkçılığa ve turizme bağlıdır. Bu güzide ülkenin başkenti, bilinen adıyla Akmescit, dur. Tarihe tanıklık eden başlıca önemli şehirleri; Sivastopol' Akmescit, Bahçesaray, Kerç, Kefe, Gözlemevi, Yalta ve Canköy'dür.
Kırım Türklerinin milli oyunu
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Sonu gelmeyen döngüyü sembolize eden Kaytarma diğer adıyla Haytarma, Kırım Türklerine ait Kırım Tatarlarının simgesi haline gelmiş olan Kaytarma, milli bir oyundur. düğünlerde, şenliklerde Kırım Türkleri tarafından oynanır.
Haytarma ne demek? Geri dönüş anlamına gelir.
Kırım Türklerinin geleneksel başlığı
🔹 Kırım Tatarlarının geleneksel başlığı olan
fesler küçük yaşlarda çocuklara takılmaya başlanır. Fes hakkında edindiğimiz bilgiler, Kırım Tatar kadınlarında, çok mühim ve özel bir yere sahip olduğudur.
🔹 Fesin;
temizliği, saflığı, statüyü, çocukları, maddi durumu yansıtan gibi birçok ifadesi bulunur. Kadife kumaştan yapılan fesler; bezenir. Fesin üst kısmı altın, gümüş, boncuk ve taşlarla teplik adındaki takı ile zenginleştirilir.
Gelelim Kırım'ın incilerine...
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