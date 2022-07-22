Baş üstünde taşınan gelenek: Türkistan Başlıkları

Kırgız kadınlarının geleneksel başlıkları

🔸 Günlük hayatta dış görünüşümüzü şekillendiren unsurlardan biri de geleneklerimizdir. Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan giyim ve kuşamamız bizim örf ve adetlerimizi en güzel şekilde yansıtır. Kadınların giydiği ve başlarına örttükleri örtüler de buna dâhildir.

🔸 Türkistan coğrafyası'nda yer alan Kırgızistan'daki kadınların, geçmişten günümüze kadar özenle, bir hazine gibi korudukları başlıkları geleneksel mirasın sembolüdür. Kırgız başlıkları sırasıyla; Takıya, ükü topu, şökülö ve eleçektir.

Türkmen boylarının filozof ozanı: Mahtumkulu