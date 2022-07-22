Baş üstünde taşınan gelenek: Türkistan Başlıkları
Geleneksel kıyafetlerimiz kültürümüzü ve medeniyetimizi yansıtan en önemli unsurlardandır. Giyimin mühim bir parçası başlıklar da bu yansımanın tamamlayıcı öğesidir. Türkistan coğrafyasında varlığını sürdüren başlık geleneği, toplumdaki erkek ve kadınların sosyal hayatını, medeni durumunu ve statüsünü ifade eden kültürel bir miras.
Giriş Tarihi: 22.07.2022
10:04
Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
10:11
Kırgız kadınlarının geleneksel başlıkları
🔸 Günlük hayatta
dış görünüşümüzü şekillendiren unsurlardan biri de geleneklerimizdir. Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan giyim ve kuşamamız bizim örf ve adetlerimizi en güzel şekilde yansıtır. Kadınların giydiği ve başlarına örttükleri örtüler de buna dâhildir.
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Türkistan coğrafyası'nda yer alan Kırgızistan'daki kadınların, geçmişten günümüze kadar özenle, bir hazine gibi korudukları başlıkları geleneksel mirasın sembolüdür. Kırgız başlıkları sırasıyla; Takıya, ükü topu, şökülö ve eleçektir.
Türkmen boylarının filozof ozanı: Mahtumkulu
Takıya
🔸 Kırgızistan'da yaşayan
kızların başlık serüveni küçük yaşlarda başlar. Titizlikle yapılan bu başlıkları, Kırgız kadınları başlıklarını kimseye vermez. Yüksek yerlerde muhafaza ederler çünkü başlıkları kutsaldır ve kutsallarına büyük saygıları vardır.
🔸 Kız çocuklarının örgülü saçlarına ilk defa takılacak olan bu başlığı takan kimse
sıradan biri olmaz, toplumca itibar gören ve çocukları olan bir kadındır. Bunun nedeni ise i lerde o kızın da başlığını takan kadın gibi itibar görmesi ailenin en büyük arzusudur.
Tatarların günlük hayattaki tezahürleri: Maniler
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"Saflığın ve temizliğin kaybolmasın." duaları eşliğinde başlık takılır. Bu olay törenle gerçekleştirilirken, takıyayı takan kadına ikramlar verilir, hediyelerle uğurlanır.
🔸Takıya çoğunlukla beyaz renktir. Bunun neden, beyaz
"saflığın ve masumiyetin sembolü" inanışıdır.
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Ükü topu
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Ükü", Kırgız Türkçesi'nde "baykuş" anlamına gelmektedir. Baykuştan alınan kanat ve kuyruk tüyleri şapkaya takılır. Böylece başlığın adı ükü topu olur.
🔸 Takıya ile başlayan başlık serüveni
ükü topunu takmaları ile devam eder. Ükü topu evlilik çağına gelmiş fakat hala bekâr olan kızların taktığı bir başlıktır.
🔸 Şapkaya takılan adedince tüy, kızın ailenin kaçıncı çocuğu olduğunu gösterir.
Kırmızı, mavi ve yeşilden yapılan başlıkların üzerinde bulunan boncuklar ailenin statüsünü ve zenginliğini temsil eder.
Unutulmaya yüz tutmuş az bilinen deyimler
Şökülö
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Nişanlanan genç kıza, damat tarafının hazırlamış olduğu Şökülö adındaki başlık takılır. Nikâh başlığı olarak da anılan şökülö, tepesinde tüylerin olduğu, huni şeklindeki başlık boncuklarla süslenir. Kırgız başlıkların genelinde olduğu gibi şökülö üzerindeki boncuklar, zenginliği ve statüyü ifade eder.
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