Türkmen boylarının filozof ozanı: Mahtumkulu

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💠 Bir müddet sonra Afganistan'dan dönen şair, henüz genç bir yaşta evlenir. Bu evliliğin üzerinden çok bir zaman geçmeden eşini kaybeder.

💠 Bu büyük kaybın ardından şairin yüreğinde biriken derin acılar, şiirlerinde tezahür eder. Mahtumkulu'nun eşine karşı duyduğu hasret ile yazdığı birçok şiiri büyük ses getirir.

Bağrımı Dilen

Dertli dilber, dilleşirsin gel beri,

Dulluktur benim bağrımı dilen.

Soruyorum ben, sen ve ben gibi bir yâri,

Seni sormakta yoktur yalanım.

Mahtumkulu

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Edebiyatımızda "dedim-dedi" geleneğini yaşatmış ozanlar...