Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası kitabından alıntılar

Dördüncü Ordu Kurmaybaşkanı Ali Fuad Erden, Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa hakkında şunları belirtir:

"Bir kıtayı teftiş ederken, kıtanın en başındaki eri, herkesin gözü önünde kucaklar, öper ve bu kucaklama, kumandan tarafından bütün kıta erlerinin aynı şefkatle sarılma edildiğinin sembolik ifadesi olurdu. Fahreddin Paşa, her sabah Harem-i Şerif 'in hademeliğini yapar, kefene bürünerek ve başına beyaz sarık sararak Peygamberimizin merkadını kendi eliyle siler süpürürdü. O, Ravza-i Mutahhara'nın hizmetkârı, bekçisi, muhafızı-mukaddes cihad esnasında düşmanla işbirliği yapanlara karşı muhafızı idi. Fahreddin Paşa'nın kanâatine göre bu, "döner dünyada" siyasetçe, askerlikçe, maddece mânâca, her şeyce en mühim nokta, bugün Medine'dir."

