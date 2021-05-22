Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası kitabından alıntılar
I. Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de yazılan destanın ve kahramanlığın bir benzeri, Hicaz'daki kutsal topraklarda gösterildi. Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa ve askerleri, Medine'yi ele geçirmek isteyen İngilizlere karşı zor koşullarda kutsal toprakları 2 yıl 7 ay başarıyla savundu. İşte mukaddes topraklarda verilen bu mücadeleyi, İslam'ın bayraktarlığını yapan bir milletin kahramanca savunmasını, kendini din ve devlete hizmet etmeye adayan komutanın hatıralarını anlatır Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası kitabı. Gelin, bu kıymetli anılardan derlediğimiz alıntılara daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 22.05.2021
14:13
Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
15:02
📌 I. Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de yazılan destanın ve kahramanlığın bir benzeri Hicaz'daki
. Çöl Kaplanı unvanlı kutsal topraklarda gösterildi Medine'yi ele geçirmek isteyen İngilizlere karşı zor koşullarda kutsal toprakları 2 yıl 7 ay başarıyla savundu. Fahreddin Paşa ve askerleri,
➡ I. Dünya Savaşı başladığında 4. Ordu'ya bağlı 12. Kolordu komutanı olarak Musul'da bulunan Fahrettin Paşa, 1915'te 4. Ordu komutan vekilliğine getirildi. Urfa, Zeytun, Musadağı ve Haçin'deki Ermeni isyanlarını bastırdı. 1916'da 4. Ordu komutanı Cemal Paşa tarafından
atandı. İngilizlerin desteğinde isyana girişen Şerif Hüseyin'in ordusuna karşı, kısıtlı imkanlara rağmen yaptığı Medine müdafaası büyük takdir topladı. Türk orduları kuzeye doğru geri çekilmeye başlamışken etrafındaki Medine'deki Hicaz Kuvve-i Seferiyesi komutanlığına Türk birlikleriyle irtibatı tamamen kesilen Fahreddin Paşa, şehri savunmaya devam etti.
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📚 Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Haremeyn
📌 Fahreddin Paşa, Medine'de bulunduğu süre içerisinde halkla iç içe olarak bölgedeki Arapları yanına çekti. Mekke'de ise Vali Galib Paşa'nın yüzünden büyüyen isyan sonucunda şehir asilerin eline geçmişti. Medine dışındaki şehirler kısa sürede asiler tarafından işgal edildi. Fahreddin Paşa ise
devam etti. kısıtlı imkânlarına rağmen bölgeyi savunmaya
➡ Başlangıçta âsilerin sayısı 50.000, bütün Hicaz bölgesindeki Osmanlı askerinin sayısı 15.000 civarındaydı. Fahreddin Paşa hemen karşı harekâta başlayarak Bi'riali, el-İlâve, Bi'rimâşî mevkilerindeki âsileri yenilgiye uğrattı.
➡ Fahreddin Paşa'nın savunduğu Medine dışındaki hemen bütün büyük merkezler âsilerin eline geçti. Bu sırada
Hicaz'a asker gönderilemiyordu. Kanal Harekâtı bütün şiddetiyle devam ettiğinden
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📚 Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyeler
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Fahreddin Paşa, Medine'yi Hz. Muhammed'in türbesini ve sahabenin emanetini düşmana teslim etmemek için savunmaya devam etti.
📌 Bu savunma, insanlık tarihine iftar vesikası olarak geçti. Tam 2 yıl 7 ay dışarıdan hiçbir yardım gelmeksizin tamamen kendi imkanlarıyla mücadelesini sürdürdü.
📌Osmanlı hükümetinin Hicaz'ı kısmen boşaltma kararı alması üzerine Fahreddin Paşa, herhangi bir yağmaya karşı Medine'de Hz. Peygamber'in mezarında bulunan
teklif etti. mukaddes emanetlerin İstanbul'a nakledilmesini
📌 Sorumluluk kendisinde olmak şartıyla teklifi hükümet tarafından kabul edildi. Fahreddin Paşa bir komisyon kurarak tek tek kontrol ettirdiği
2000 askerin koruması altında İstanbul'a gönderdi. otuz parçadan oluşan mukaddes emanetleri
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📚 Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa kimdir?
📌Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesini imzalayarak I. Dünya Savaşı'ndan çekildi. İmparatorluğun teslim olmasından sonra
, yiyecek, ilaç ve cephanenin bitmesi nedeniyle 13 Ocak 1919'da savunmayı durdurdu. Böylece Medine'de 400 seneden beri süren Türk hakimiyeti sona erdi. 72 gün daha Medine'yi savunmaya devam eden Fahreddin Paşa
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adlı kitap, mukaddes topraklarda verilen bu mücadeleyi, İslam'ın bayraktarlığını yapan bir milletin kahramanca savunmasını, kendini din ve devlete hizmet etmeye adayan bir komutanın hatıralarını anlatır. Gelin bu kıymetli anılardan derlediğimiz alıntılara daha yakından bakalım👇 Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası
Dördüncü Ordu Kurmaybaşkanı Ali Fuad Erden, Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa hakkında şunları belirtir:
"Bir kıtayı teftiş ederken, kıtanın en başındaki eri, herkesin gözü önünde kucaklar, öper ve bu kucaklama, kumandan tarafından bütün kıta erlerinin aynı şefkatle sarılma edildiğinin sembolik ifadesi olurdu
. O, Ravza-i Mutahhara'nın hizmetkârı, bekçisi, muhafızı-mukaddes cihad esnasında düşmanla işbirliği yapanlara karşı muhafızı idi. Fahreddin Paşa'nın kanâatine göre bu, "döner dünyada" siyasetçe, askerlikçe, maddece mânâca, her şeyce en mühim nokta, bugün Medine'dir." . Fahreddin Paşa, her sabah Harem-i Şerif 'in hademeliğini yapar, kefene bürünerek ve başına beyaz sarık sararak Peygamberimizin merkadını kendi eliyle siler süpürürdü
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📚 Osmanlı'nın İngilizlere karşı direnişi: Kudüs Muharebesi