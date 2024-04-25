İmam Maverdi'nin "İslam'da Dünya ve Din Edebi" kitabından alıntılar

Farklı dallarda kaleme aldığı eserlerle düşünce dünyamıza önemli katkılar sunan İmam Maverdi, siyaset ve ahlak alanlarında öne çıkar. Maverdi'nin 11. yüzyılda kaleme aldığı dilimize "İslam'da Dünya ve Din Edebi" olarak çevrilen kitabı literatürümüzde ahlaka dair kaleme alınmış en mühim eserlerden birisidir. Sizler için İmam Maverdi'nin "İslam'da Dünya ve Din Edebi" kitabından önemli noktaların altını çizdik.