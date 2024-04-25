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İmam Maverdi'nin "İslam'da Dünya ve Din Edebi" kitabından alıntılar

Farklı dallarda kaleme aldığı eserlerle düşünce dünyamıza önemli katkılar sunan İmam Maverdi, siyaset ve ahlak alanlarında öne çıkar. Maverdi'nin 11. yüzyılda kaleme aldığı dilimize "İslam'da Dünya ve Din Edebi" olarak çevrilen kitabı literatürümüzde ahlaka dair kaleme alınmış en mühim eserlerden birisidir. Sizler için İmam Maverdi'nin "İslam'da Dünya ve Din Edebi" kitabından önemli noktaların altını çizdik.

Giriş Tarihi: 25.04.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 13:29
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"İlim öğrenmek isteyen kimse öncelikle mananın anlaşılmasına engel olan sebepleri ortadan kaldırmalıdır."

İmam Mâverdi

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Nefsin şu üç hâli vardır:

Adalet ve insaf hâli

2- Taşkınlık ve israf hâli,

3- Kusur ve noksanlık hâli

İmam Mâverdi

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"İlim amele seslenir ve amel buna icabet ederse, ilim orada karargâh kurar; yoksa çekip gider."

İmam Mâverdi

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"Âlim kişi yapmadığı bir şeyi başkasına söylememeli; yerine getirmediği emirleri başkasına emretmemeli; içi ve dışının farklı olmasından uzak durmalıdır."

İmam Mâverdi

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"Ulemânın adabından biri de mâhir oldukları alanda öğrencilere öğretirken cimri davranmamaları ve sahip oldukları bu ilmi öğretmekten imtina etmemeleridir."

İmam Mâverdi

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