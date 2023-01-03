Altay Kartalı: Osman Batur

"Bir gün biz kâfirleri yine çölün öbür tarafını atacağız. Sayıları Taklamakan Çölü'ndeki kum taneleri kadar olsa bile."

◾ Bu sözler, Doğu Türkistan'ın kurtuluşuna kendini adayan ve Türkistan direnişinin sembol isimlerinden olan Osman Batur'a aittir.

◾ Doğu Türkistan'ı ele geçirmek için bekleyen Çin ve Rus devletlerine karşı mücadelesini azimle ve dirayetle sürdüren Osman Batur, bütün Altay topraklarının ve Doğu Türkistan'ın kurtarılmasını hedeflemiştir.

Yüzyıllardır devam eden Çin zulmü