Türkistan’ın gözbebeği 10 cami
Türkistan coğrafyası ile olan kardeşlik bağımız köklü bir geçmişe dayanır. Yüzyıllar boyunca hem aynı milletten hem de din kardeşi olduğumuz bu topraklar üzerine birbirinden kıymetli yapılar inşa edildi. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Doğu Türkistan, Başkurdistan, Türkmenistan ve Tataristan devletlerindeki camiler, görenleri derinden etkiliyor. Sizler için, kadim Türkistan'daki 10 camiyi derledik.
Giriş Tarihi: 20.09.2022
09:53
Güncelleme Tarihi: 20.09.2022
10:26
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Kul Şerif Camii, Tataristan
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Tataristan'ın Kazan şehrinde yer alan cami, Kazan Kremlin Sarayı'nın içerisindedir. Adını Kazan'a saldırısı sırasında hanlığı savunurken hayatını kaybeden mücadele insanı, önemli devlet adamı Korkunç İvan'ın alır. Bu cami, ülkede İslam dininin ve devletin yeniden doğuşunu sembolize eder. Kazan Hanlığının imamı Kul Şerif'ten
💠 Orijinali
16. yüzyılda inşa edilen bugünkü hali ise 2005'te tamamlanan cami üst ve alt olmak üzere iki platform üzerinde bulunur. Üstü dini törenler, altı ise müze olarak kullanılır.
Kazan Türklerinin kadın kahramanı: Süyüm Bike
💠 Kendine özgü mimarisi ve süslemeleriyle göz kamaştıran cami içerisinde yeniden doğuş ve gelişimi ifade eden
lale sembolüne sıkça yer verilir.
💠 Caminin ana bölümünün kenarlarında elli beş metre yükseklikte 4 ana minarenin yanı sıra 2 küçük ve 2 dekoratif minare de bulunur. Kubbesi,
Kazan Hanı'nın tacı şeklindedir.
💠 Kul Şerif Camisi, her ne kadar Osmanlı ve Avrupa Gotik mimarisi tarzında görünse de kendine has mimari esintiler taşır.
Mavi kubbeleri ve kar beyazı görüntüsüyle kentin simge eserleri arasında yer alır.
Tatarların günlük hayattaki tezahürleri: Maniler
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Lale Tülpan Camii, Başkurdistan
💠 Rusya'nın içinde özerk bir statüde olan ve İslam'ın yaygın olduğu Başkurdistan Cumhuriyeti'nde pek çok cami bulunur. Bu camilerden biri de Başkurdistan'ın sembolü
Çernikovka eyaletinde inşa edilen "Lale Tülpan Camii'dir."
💠 Bu yapı,
1989- 1998 yılları arasında yapılır. Caminin en önemli özelliği ve isminin kaynağı minareleridir. 1000 kişilik kapasiteye sahip olan bu cami görenleri adeta büyüler…
💠 Başkurdistan halkı ve Türkiye'den giden gönüllüler ile yapılır. Özel olarak tasarlanır. Bu camide bulunan
çiniler Kütahya'dan özel olarak getirilmiştir. En görkemli camilerden biri olan bu eser Orta Asya'nın gözde yapıları arasındadır.
Tatarların Mehmet Akif'i: Abdullah Tukay
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Hoca Ahmet Yesevi Camii, Kazakistan
💠 Kazakistan'da bulunan cami
Türkistan şehrinde tarafından dünya kültür mirası olarak kabul edilen büyük Türk UNESCO hemen yanı başına inşa edilir. mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin
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16 Ekim 2009 tarihinde yapımına başlanılan cami, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilerek 17 Nisan 2015 tarihinde ibadete açılır. Türk-Kazak kardeşliğini yansıtan cami, klasik Kazak ve bölge mimarisi görünümüne sahiptir.
Hoca Ahmet Yesevi kimdir? 12. yüzyılda Türkistan'da yaşamış büyük Türk mutasavvıfı.
Ahmet Yesevi'den hikmetler
💠 Yapımında modern malzemeler kullanılan cami,
Orta Asya ve Selçuklu mimarisinden izler taşır. Bölgedeki tarihi yapılarla da uyum içinde olan cami ve külliyede, kütüphane, aşevi, çok amaçlı salonlar, yemekhane, kafeterya, imam ve müezzin odaları, sınıflar , gasilhane gibi hizmet alanları bulunur.
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3 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği Hoca Ahmet Yesevi Camii, milletimizin kardeş Kazakistan halkına vefa göstergesi ve ümmet kardeşliğinin bir nişanesi olarak inşa edilmiştir.
Kazak Edebiyatı'nın zirvesi: Abay Kunanbayoğlu