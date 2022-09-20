Türkistan’ın gözbebeği 10 cami

📍 Lale Tülpan Camii, Başkurdistan

💠 Rusya'nın içinde özerk bir statüde olan ve İslam'ın yaygın olduğu Başkurdistan Cumhuriyeti'nde pek çok cami bulunur. Bu camilerden biri de Başkurdistan'ın sembolü Çernikovka eyaletinde inşa edilen "Lale Tülpan Camii'dir."

💠 Bu yapı, 1989- 1998 yılları arasında yapılır. Caminin en önemli özelliği ve isminin kaynağı minareleridir. 1000 kişilik kapasiteye sahip olan bu cami görenleri adeta büyüler…

💠 Başkurdistan halkı ve Türkiye'den giden gönüllüler ile yapılır. Özel olarak tasarlanır. Bu camide bulunan çiniler Kütahya'dan özel olarak getirilmiştir. En görkemli camilerden biri olan bu eser Orta Asya'nın gözde yapıları arasındadır.

Tatarların Mehmet Akif'i: Abdullah Tukay