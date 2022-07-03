Tatarların günlük hayattaki tezahürleri: Maniler

"Al yapkıçın alme elle

Aldında alma barme elle

Sandugaç kebek sayrıysın

Avzında kuş bar mı elle"

"Al önceğin al mı hele?

Önünde elma var mı hele?

Bülbül gibi şakırsın

Ağzında kuş var mı hele?"

🔸 Kuzeyinde Udmuristan Özerk Cumhuriyeti, doğusunda Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti, batısında Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti ve güneyinde Kuşbişev (Samara) eyaleti ile sınır komşusudur. Dış işlerinde Rusya Federasyonuna bağlı olan Tataristan, iç işlerinde özerktir.

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