Tatarların günlük hayattaki tezahürleri: Maniler
Rusya sınırları içinde bulunan Kazan, yer altı kaynakları ve gelişmiş sanayisiyle önemli zenginliklere sahip. Bu zenginliklerin içerisine edebiyat alanı da giriyor. Öyle ki anonim türlerden biri olan maniler, Tatar Türklerinin kültüründe hususi bir mahal teşkil eder.
"Qısqa cırlar" yani " kısa şarkılar" olarak anılan maniler, Tatarların sonbahar ve uzun kış gecelerini süsler. Çuha doldurma, kendirden ip yapma, dokuma tezgahı başında kumaş veya halı dokuma ve kaz yolma imecelerinde söylenir. Okurken keyif alacağınız Tatar manilerini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 03.07.2022
15:36
Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
16:34
"Ağaç başı al çeçek Betersen kuş alıp Büten yarlarnı suymimen Sin canıyımğa uşanıp"
"Ağaç başı al çiçek. Bitirmesin kuş alıp. Başka yarları sevmem, Sen canıma inanıp."
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"Tatar" kelimesi, Çarlık Rusyası döneminde yaşayan bütün Türklere verilen ortak bir isimdir. "Yabancı" anlamına gelen bu kelime daha sonra Tataristan'da ve Kırım'da yaşayan halkın resmî adı olur. Tataristan Cumhuriyeti'nde yaşayan Tatarları ifade etmek için ise "Kazan Tatarı" adı kullanılır.
Tataristan'da bir Mevlid Kandili
"Ay hay Kazan küpere Küperenden ütüve Ecellerden avır buldı Ayrışılıp kitüve"
"Ay hay Kazan köprüsü, Köprüsünden geçmesi. Ölümlerden ağır oldu Ayrılıp beklemesi."
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Tatar ismine ilk rastlanılan yer Orhun Abideleri'ydi.
"Oguz bodun tokuz Tatar birle tirlip kelti" "Oğuz budunu dokuz Tatarlarla birlikte geldi."
🔸 Yazıtlardaki bu etnik adların,
Türk boylarının değil de Moğol boylarının adları olduğu da rivayetler arasındadır. Tatar adına ikinci olarak Kaşgarlı Mahmud'un sözlüğünde rastlanır. Sözlükte Türk halkları haritasında Tatarların, Başkurtlarla birlikte Hazar denizinin kuzeyindeki İdil-Ural bölgesinde oldukları belirtilir. Türkçe konuşan Tatarların kendi adlarıyla ortaya çıkışları, Altın Ordu döneminde meydana gelir.
Tataristan'da bir Mevlid Kandili - 2
"Üy tübese şuma takta Kıyık basa kügerçen Minde bit ata balası Behetem yuk küresen"
"Ev tepesi düz tahta Eğri basar güvercin. Ben de baba çocuğuyum Bahtım yoktur galiba"
🔸 Tataristan Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da
Kama ve İdil ırmaklarının birleştiği yerdedir. Doğudan batıya uzunluğu 460 km, kuzeyden güneye genişliği ise yaklaşık 290 km'dir.
🔸 Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan
Tataristan, Slav ve Türk coğrafyaları arasında kurulmuş bir köprüdür.
Türkmen boylarının filozof ozanı: Mahtumkulu
"Al yapkıçın alme elle Aldında alma barme elle Sandugaç kebek sayrıysın Avzında kuş bar mı elle"
"Al önceğin al mı hele? Önünde elma var mı hele? Bülbül gibi şakırsın Ağzında kuş var mı hele?"
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Kuzeyinde Udmuristan Özerk Cumhuriyeti, doğusunda Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti, batısında Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti ve güneyinde Kuşbişev (Samara) eyaleti ile sınır komşusudur. Dış işlerinde Rusya Federasyonuna bağlı olan Tataristan, iç işlerinde özerktir.
Seyahatname'de meyveleriyle ünlü 10 şehir
"Ak idelne ay kiçkende Cır cırladım işkek işkende Üzem cırlım üzem cılım Şul cankayım iske tüşende"
"Ak İdil'i ay geçerken Türkü söyledim kürek çekerken. Kendim söylerim, kendim ağlarım Şu güzelim akla düştükçe."
🔸 Çeşitli siyasi sebeplerden dolayı dağınık şekilde yaşayan Tatarlar'ın, günümüzde ancak küçük bir kısmı
kendi vatanında bulunur. Yüzde sekseni İdil-Ural bölgesinde yaşayan bu milletin kalan yüzde yirmilik kısmı Rusya Federasyonu'nda, Orta Asya'da ve Doğu Türkistan'dadır.
🔸 Bunun dışında
dünyanın birçok ülkesinde Tatar toplulukları vardır. gibi gruplara ayrılırlar. İdil-Ural Tatarları; Kazan Tataları, Kasım, Kreşin, Mişer, Tipter
Tolunoğulları'nın Mısır'daki nişanesi