Tolunoğulları'nın Mısır'daki nişanesi
Müslüman Türklerin kurduğu ilk devlet Tolunoğulları ya da bilinen adıyla "el Tuluniyyun", Mısır ve Suriye'de hüküm sürdü. Arap coğrafyasında mukim olan bu devlet, tarihi olarak beş hükümdara sahip olsa da arkasında pek çok mühim eser bıraktı. Bu değerli mimari yapılardan birisi de Tolunoğlu Ahmet Camii... Farklı bir mimari ve minaresi ile dikkat çeken mabed, 1140 yıldır tüm görkemi ile ayakta...
Giriş Tarihi: 02.07.2022
18:01
Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
18:52
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Mısır'daki "ilk Türk devleti" olarak bilinen Tolunoğulları devletinin kurucusu Ahmet bin Tolun tarafından yaptırılan cami, başkent Kahire'deki Fustat'ın (eski şehir) kuzeydoğusunda yer alıyor.
◾ Milletimizin Mısır'a bıraktığı en önemli kültürel
miraslardan biri olan Tolunoğlu Ahmet Camisi, Türklerin Orta Asya mimarisinin bir yansıması olarak ele alınıyor.
Yeryüzünü kaplayan afet: Betonarme
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Tamamen tuğladan inşa edilen külliye, cami, hastane, eczane ve iki hamamdan oluşuyor. Esasında cami öne çıkmakla beraber yapının bir külliye olduğunu belirtmek gerekiyor.
Tunus'ta Osmanlı mührü: Bey Sarayları
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Güzelliği ile göz kamaştıran yapıya ait önemli bir kitabe bulunuyor. Söz konusu kitabede yapının hicri takvime göre 265 yılında yani miladi olarak 879'da tamamlandığı bildiriliyor.
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Memlük Sultanı Laçin döneminde restorasyon geçiren külliye bu restore hareketleri sayesinde bugün varlığını sürdürüyor.
Yıkıcı Batı kurucu Doğu
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Memlük Sultanı Laçin döneminde aslına uygun olarak restore edilen Tolunoğlu Ahmet Camii, mimari yapısı ve ziynetleriyle Abbasi geleneğini, özellikle Samarra üslubunu devam ettiren bir eser olarak tebarüz ediyor.
Memlük Sultanı Laçin kimdir ?
Memlüklerin on birinci hükümdarı olan Sultanm Laçin, 1296 - 1299 yılları arasında hüküm sürdü.
Orta Asya'nın kalbi: Buhara
◾ Kûfe planlı cami,
ortada kare formlu üç kenarı revaklarla çevrili bir avlu ve bu avluyu kuşatan sahınlardan oluşuyor.
◾ Dış avluya
19 kapıdan girilen külliyenin iç avlusuna da başka 19 kapıdan geçiliyor ve buradan harime giriş sağlanıyor.
Harim ne demek?
Mahrem olan yer manasına gelir?
Modern çağdan çıkış mümkün mü?