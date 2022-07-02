Tolunoğulları'nın Mısır'daki nişanesi

Müslüman Türklerin kurduğu ilk devlet Tolunoğulları ya da bilinen adıyla "el Tuluniyyun", Mısır ve Suriye'de hüküm sürdü. Arap coğrafyasında mukim olan bu devlet, tarihi olarak beş hükümdara sahip olsa da arkasında pek çok mühim eser bıraktı. Bu değerli mimari yapılardan birisi de Tolunoğlu Ahmet Camii... Farklı bir mimari ve minaresi ile dikkat çeken mabed, 1140 yıldır tüm görkemi ile ayakta...