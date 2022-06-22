Modern çağdan çıkış mümkün mü?

◾ Dünyamız kendi kendini tüketen, sürekli öğüten ve öğütülen büyük bir çöplüğe döndü. Her taraftan kötü haberler alıyor, her gün yeni kötülükler duyuyoruz.

◾ İnsanlık artık madden iyi, manen çok kötü şartlarda yaşıyor. Herkesin şikayetçi olduğu bu çağa öylesine, alelade bir sabahta uyanmadık.

Kapitalizm klasik üretebilir mi?