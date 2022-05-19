Kağıttan ırmağa: Medeniyetimiz

◾ İslam tarihinde kitaplara büyük bir önem atfedildi. Bu atıfların nihayetinde ise ortaya büyük bir kitap medeniyeti çıktı. Şüphesiz ki Tefsir, Hadis, Kelam ve Felsefe gibi İslam medeniyetinin kurucu alanlarında müellifler birçok eser neşretti ve bu eserler büyük bir özen ve ihtimam ile istinsah edildi.

İstinsah ne demek?

Kopyalamak, çoğaltmak anlamlarına gelir.

◾ Ancak Kur'an-ı Kerim'i barındırması sebebiyle Mushaflara verilen önem ve ihtimam, her zaman daha fazladır.

Estetik bir ölçü olarak "sünnet"