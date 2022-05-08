Alev Alatlı'nın kaleminden "Batı'ya Yön Veren Metinler"
Alev Alatlı'nın kaleminden "Batı'ya Yön Veren Metinler"
Düşünce merkezleri uzun yıllar içerisinde etkileşim ve dönüşüm ile ortaya çıkar. Binlerce yıllık bir fikir seyahatinin sonucu olan "Batı Düşüncesi", Antik Yunan'dan başlayarak Sanayi Devrimi ile taçlanan bir zihni coğrafyayı ifade eder. Ülkemizde Batı ve Batı düşüncesini en iyi bilen isimlerden olan Alev Alatlı'nın kaleme aldığı "Batı'ya Yön Veren Metinler" bu düşünce sistematiğinin temellerini ortaya koyan mini bir ansiklopedi gibidir.
Giriş Tarihi: 08.05.2022
09:54
Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
10:13