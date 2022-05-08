Alev Alatlı'nın kaleminden "Batı'ya Yön Veren Metinler"

🔹 Batı Düşüncesi Antik Yunan döneminden başlayıp belli periyotlarla bugüne ulaşır. Temelinde maddecilik olan bu düşünce yapısı, menfaat ve yarar üzerine kuruludur.

🔹 Ülkemizdeki en önemli münevverlerden olan Alev Alatlı, Batı'yı iyi bilen, metinlerine hakim, sistematiği kodlamış bir düşünce insanıdır.

Alev Alatlı kimdir?

1944 doğumlu yazar ve kültür araştırmacısı. Alatlı, kültür emperyalizmi ve dünya kültür meseleleri gibi ilgilisinin çok az olduğu alanlarda yazmış olduğu eserleri ve ortaya koyduğu özgün düşünceleri ile tebarüz etmiş bir düşünce işçisidir.

Alev Alatlı'nın Nasihatname'si Hafazanallah'tan alıntılar