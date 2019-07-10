Alev Alatlı’dan altın değerinde öğütler

"Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize, zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize batıyı en doğru şekilde anlattı, gizli kapaklı bırakmadı. Doğuyu hatırlattı!" Bu sözlerle anlatmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşmasında Alev Alatlı'yı. Yazar, ekonomist ama hepsinden önce bu dünyaya bakış açısıyla zihinlerimizde iz bırakan bir isim oldu. Onun 21'inci yüzyıla ışık tutan altın değerindeki öğütlerini sizlerle buluşturuyoruz.