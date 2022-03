Alev Alatlı’nın Hollywood algısı

"Hansel and Gratel de insanları fırında pişiren cadı, Jack and the Beanstalk'ta çocuğu yiyen dev, Kırmızı Şapkalı Kız'da anneanneyi yutan kötü kurt. Kül Kedisi'nde hain üvey ana. Gökkuşağı ile renklendirilmiş Kemalettin Tuğcu hikâyeleri, ama onunkiler gibi damardan değil bunlar. Sinsi. Çocuklar üzerindeki etkilerini ispatlayan onca araştırma varken, niye?"

Alev Alatlı

◼ Animasyon filmleri, bilhassa Disney yapımı olanlar çocuklar için zararsız gözükse de şiddet ve gerilim sahneleri ile doludur. Filmlerin birkaç yerinde mutlaka karanlık ve muğlak sahneler bulunur. Filmin içinde hava günlük gülistanlık iken hava bir anda kararır, ortalığı bir kasvet kaplar. Aynı zamanda bu yapımlar çocukların erken dönemden itibaren göz ve gönül ferahlığını da ortadan kaldırır.

Çocuk eğitimi tarih boyunca nasıl şekillendi? Öğrenmek için tıklayın