Alev Alatlı’nın Hollywood algısı

◼ Amerika'nın Kaliforniya eyaleti Los Angeles şehrinde bulunan bölgeyi ifade eden Hollywood tabiri sadece bir isimden ibaret değildir. Yapımcılarının bu bölgede stüdyolar kurmasıyla oluşmaya başlayan Hollywood, bugün sinema denince tüm dünyada akla gelen ilk olgudur. Lakin bu olgunun altı, yıkıcılık ile doludur. Dini, ailevi, geleneksel tüm değerleri yıkarak yerine bir Amerikan yapısı kurmak için çalışan Hollywood, tüm dünyadaki ekranları ele geçirmeyi hedef edinir. Çocuk filmlerinden sanat filmlerine uzanan geniş bir yelpazede film üreten bu yapı, bir insanın hayatının her anını yönlendirmeyi kendine amaç edinir. Bu sebepten dolayı tüm dünyada benzer algılar ve anlayış kalıpları ortaya çıkar.

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Zamanla bir endüstri haline gelen Hollywood, filmler aracılığı ile tüm dünyadaki hakim algı ve kültürü yönetir. Dünya, filmler ile beraber Amerikan algısının içine hapsolur.

Kitle imha sanatı