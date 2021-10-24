Bir düşünce işçisi: Alev Alatlı kimdir?
Alev Alatlı ülkemizin yetiştirdiği gerçek bir münevver. Yazdıkları, söyledikleri ile Batı ile olan kadim hesabımızı gören Alatlı; milletini küçümsemediği, halkının meselelerini kulak ardı etmediği ve ortaya kalıcı çözümler koyabildiği için gerçek bir münevver, bir hakikat arayıcısı ve karanlıklardan devşirdiği ışığıyla yol kat eden bir düşünce yolcusudur. Peki, Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı'nın eserleri nelerdir? Alev Alatlı hangi meselelerle ilgilenir?
Giriş Tarihi: 24.10.2021
18:27
⬜ Batı’nın karşısına dikilen mütefekkir: Alev Alatlı kimdir?
📌 Her milletin dünya üzerinde bir hikâyesi vardır. Bu hikâyelerden kimi acıklı, kimi gururlu kimi ise mağrurdur. Milletler dünyaya bakış açıları ve medeniyet tasavvurlarına münasip olarak kendi içlerinden
münevverler, düşünürler ve fikir insanları çıkarırlar. Bu isimler ise mensup olduğu dünya görüşünün hayata dair akisleri olan şiiri, romanı yazar. Alev Alatlı Tokyo'da doğdu. ODTÜ ve Vanderbilt Üniversitelerinde yüksek eğitimini tamamladı. Pek çok zihin yapısını henüz erken yaşlarda müşahede ederek, kendi düşünce sistemini ortaya koymaya çalıştı. Okudu, çalıştı ve milletimizin eserlerinde milletimizi ve Batı ile olan meselemizi yazdı. Alatlı mensup olduğu milleti küçümsemediği, halkın meselelerini kulak ardı etmediği ve ortaya kalıcı çözümler koyabildiği için gerçek bir münevver, bir hakikat arayıcısı ve karanlıklardan devşirdiği ışığıyla yol katan bir düşünce yolcusudur.
Alev Alatlı kimdir? 1944 doğumlu yazar ve kültür araştırmacısı. Alatlı, kültür emperyalizmi ve dünya kültür meseleleri gibi ilgilisinin çok az olduğu alanlarda yazmış olduğu eserleri ve ortaya koyduğu özgün düşünceleri ile tebarüz etmiş bir düşünce işçisidir.
(X) 🔍 Bilgi Notu: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Edebiyat Ödülü 2014'de yaptığı çalışmalar sebebi ile Alev Alatlı'ya verildi.
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📚 Alev Alatlı’nın eserleri nelerdir?
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Münevverler milletlerin ilgi sahalarına uyum sağladıkları gibi kendi gündemlerini milletlerinin gündemi yapabilme yeteneğine de sahiplerdir. Alev Alatlı da kaleme aldığı düne, bize ve hakikate yönelik eserleri ile gerçek bir münevver olduğunu kanıtlar. Bu uzun ve meşakkatli yolda bazen kurucu metinleri kurcalar bazen de ileri yıllarda kurucu metin olabilecek eserleri ile uğraşarak ortaya büyük bir külliyat koyar.
(X) 🔍 Bilgi Notu: Alatlı, " Aydınlanma Değil, Merhamet" isimli romanı ile 2006 yılında Rusya'da, "Mikhail A. Sholokhov 100. Yıl Roman Ödülü"nü kazanır.
Alatlı'nın eserleri;
◾ Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?
◾ Aydın Despotizmi ◾ İşkenceci ◾ Kadere Karşı Koy A.Ş. ◾ Eylül 1998 ◾ Safsata Kılavuzu ◾ Şimdi Değilse Ne Zaman ◾ 'Hayır' Diyebilmeli İnsan ◾ Hatırla! Geçmişin Geleceğindir ◾ Yorumsuz ◾ Hollywood'u Kapattığım Gün: Amerikalılara Çok Büyük İyilik Yaptım! ◾ Aklın Yolu Da Bir Değildir… ◾ Funda'nın Mutfak Rehberi ◾ Ben Böyle Düşünüyorum! Demekle Olmuyor
Dizi Kitaplar
◾ Or'da Kimse Var mı?
◾ Schrödinger'in Kedisi ◾ Gogol'un İzinde ◾ Batı'ya Yön Veren Metinler ◾ Bize Yön Veren Metinler ◾ Nasihatname'ler
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"Ne pür beyaz vardır ne de pür siyah. Ne tam doğru ne de tam yanlış. Kimse bütünüyle haklı ya da haksız değildir. Haklılık haksızlık, doğruluk yanlışlık, siyah beyaz derece meseleleridir. Dünyaya dair hiçbir veri yoktur ki kesin olsun."
Alev Alatlı
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