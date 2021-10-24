Bir düşünce işçisi: Alev Alatlı kimdir?

📌 Her milletin dünya üzerinde bir hikâyesi vardır. Bu hikâyelerden kimi acıklı, kimi gururlu kimi ise mağrurdur. Milletler dünyaya bakış açıları ve medeniyet tasavvurlarına münasip olarak kendi içlerinden münevverler, düşünürler ve fikir insanları çıkarırlar. Bu isimler ise mensup olduğu dünya görüşünün hayata dair akisleri olan şiiri, romanı yazar. Alev Alatlı Tokyo'da doğdu. ODTÜ ve Vanderbilt Üniversitelerinde yüksek eğitimini tamamladı. Pek çok zihin yapısını henüz erken yaşlarda müşahede ederek, kendi düşünce sistemini ortaya koymaya çalıştı. Okudu, çalıştı ve milletimizin eserlerinde milletimizi ve Batı ile olan meselemizi yazdı. Alatlı mensup olduğu milleti küçümsemediği, halkın meselelerini kulak ardı etmediği ve ortaya kalıcı çözümler koyabildiği için gerçek bir münevver, bir hakikat arayıcısı ve karanlıklardan devşirdiği ışığıyla yol katan bir düşünce yolcusudur.

Alev Alatlı kimdir?

1944 doğumlu yazar ve kültür araştırmacısı. Alatlı, kültür emperyalizmi ve dünya kültür meseleleri gibi ilgilisinin çok az olduğu alanlarda yazmış olduğu eserleri ve ortaya koyduğu özgün düşünceleri ile tebarüz etmiş bir düşünce işçisidir.

(X) 🔍 Bilgi Notu:

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Edebiyat Ödülü 2014'de yaptığı çalışmalar sebebi ile Alev Alatlı'ya verildi.

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