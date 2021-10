Edebiyat kulesinin yüksek burcu: Nuri Pakdil

📌 Hayatı boyunca bir mücadele sarmalının içinde olan Pakdil, üstün çabaları ile kendine has bir edebi karakter olmuştur. "Edebiyat" dergisi, zamanla birçok gencin durağı, yazarların ilk eserlerini yayınladığı bir kültür mahfili haline gelmiştir. 18 Ekim 2019'da vefat eden büyük yazar ve şair, 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde edebiyat dalında ödüle layık görülmüştür. Lakin vefatı sebebiyle ödülü talebesi Necip Evlice almıştır.

📚 Eserleri

📌 Her yazar, her alana dair yazamaz. Bu ilke, edebiyatla ilgilenen herkesin bir şekilde maruz kaldığı, bildiği cümlelerden biridir. Hakikaten de birçok dalda eser veren yazarlar dahi belli bir türde öne çıkarlar. Gelgelelim bu kaide, Pakdil için geçerli değildir. O, eser verdiği her türde kaleminin kuvveti sayesinde öne çıkmayı bilir.

🔍 Bilgi Notu:

Nuri Pakdil yazı hususunda çok titizdir. "Edebiyat" başlıklı metni tam yüz doksan bir kez yazar. Yazı içine sinince rahatlar ve "Sükût Süretînde" eserine alır.