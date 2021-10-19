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Edebiyat kulesinin yüksek burcu: Nuri Pakdil

Edebiyatımıza estetik bakışı ve benzersiz cümleleri ile damga vuran Nuri Pakdil, bir eylem ve duruş adamıydı. Yedi Güzel Adam'ın ağabeyi olarak kabul edilen Pakdil, 85 yıllık hayatı boyunca doğu ve batı arasında bocalayan ümmet için çalışıp üretti. Kalbi Kudüs-ü Şerif için atan büyük usta, geriye büyük bir kültürel külliyat bıraktı. Peki, Nuri Pakdil kimdir? Nuri Pakdil'in kitapları nelerdir? Nuri Pakdil nereli? Nuri Pakdil'in meşhur sözleri…

Giriş Tarihi: 19.10.2021 08:56
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NURİ PAKDİL HAYATI
NURİ PAKDİL HAYATI

📌 Kahramanmaraş etrafı dağlarla çevrili bir coğrafyaya sahiptir. Bu coğrafya, içinde yaşayan insanların halini etkiler. 1934'te Kahramanmaraş'ta doğan Nuri Pakdil, hayatı boyunca zulme, hainliğe, adaletsizliğe karşı dik başlı olacaktır. Maraş Lisesi'ni bitiren yazar, lisede arkadaşları ile beraber "Hamle" dergisini çıkarır. Bu tecrübe, ileriki yıllarda kuracağı "Edebiyat" dergisi için küçük bir adımdır. Hukuk Fakültesi'ni bitirerek uzun yıllar boyunca memuriyet yapan Pakdil, bir an dahi olsa edebiyattan kopmaz.

🔍 Bilgi Notu:
Hamle dergisi, bir lise edebiyat dergisi olmasına rağmen yayınladıkları içerikler ile ulusal çapta dikkat çeker. Nuri Pakdil'in ismi o günden itibaren edebiyat camiasında dillendirilmeye başlanır.

Nuri Pakdil'in bilmeniz gereken 15 eseri için tıklayın

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NURİ PAKDİL KİMDİR?
NURİ PAKDİL KİMDİR?

📌 Hayatı boyunca bir mücadele sarmalının içinde olan Pakdil, üstün çabaları ile kendine has bir edebi karakter olmuştur. "Edebiyat" dergisi, zamanla birçok gencin durağı, yazarların ilk eserlerini yayınladığı bir kültür mahfili haline gelmiştir. 18 Ekim 2019'da vefat eden büyük yazar ve şair, 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde edebiyat dalında ödüle layık görülmüştür. Lakin vefatı sebebiyle ödülü talebesi Necip Evlice almıştır.

Rasim Özdenören'in dilinden Nuri Pakdil'i okumak için tıklayın

📚 Eserleri

📌 Her yazar, her alana dair yazamaz. Bu ilke, edebiyatla ilgilenen herkesin bir şekilde maruz kaldığı, bildiği cümlelerden biridir. Hakikaten de birçok dalda eser veren yazarlar dahi belli bir türde öne çıkarlar. Gelgelelim bu kaide, Pakdil için geçerli değildir. O, eser verdiği her türde kaleminin kuvveti sayesinde öne çıkmayı bilir.

🔍 Bilgi Notu:
Nuri Pakdil yazı hususunda çok titizdir. "Edebiyat" başlıklı metni tam yüz doksan bir kez yazar. Yazı içine sinince rahatlar ve "Sükût Süretînde" eserine alır.

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NURİ PAKDİL ESERLERİ
NURİ PAKDİL ESERLERİ

📌 Nuri Pakdil'in kırktan fazla eseri vardır. Eserlerini sizler için kategorilerine ayırdık.

Şiir

🔷 Sükût Sûretinde - 1997

🔷 Ahid Kulesi - 1997

🔷 Osmanlı Simitçiler Kasidesi - 1999

Çeviriler

🔷 Harikalar Tablosu

🔷 Ay Operası

🔷 Günlük / Anna Grigoriyevna Dostoyevski

🔷 Günlük'ten/ Eugene Ionesco

🔷 Kasırganın Çatırtıları

Oyun – Piyes

🔷 Umut – 1974

🔷 Put Yapımevleri – 1980

🔷 Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş - 1982

🔷 Korku - 1997

🔷 Bir Öldürme Töreni - 2014

🔷 Bakır Dönemi – 2014

🔷 Belge - 2014

Mektup

🔷Mektuplar I, II, III (2014)

Antoloji

Arap Şiiri- Güldeste-I, II 1998

Gezi

🔷Batı Notları - 1972

Denemeler

🔷 Biat-I, II, III – 1973, 1977, 1982

🔷 Bağlanma - 1979

🔷 Bir Yazarın Notları-I, II, III, IV – 1980, 1981, 1982, 1982

🔷 Edebiyat Kulesi - 1984

🔷 Derviş Hüneri - 1997

🔷 Arap Saati - 1997

🔷 Klâs Duruş - 1997

🔷 Kalem Kalesi - 1998

🔷 Otel Gören Defterler-I: Çarpışan Sesler - 1999

🔷 Otel Gören Defterler-II: Yazının Epik Resmi Çekildiği Sırada - 2000

🔷 Otel Gören Defterler-III: Büyük Sorgu - 2001

🔷 Otel Gören Defterler- IV: Simsiyah - 2002

🔷 Otel Gören Defterler- V: Ateş Hattında Harf Müfrezeleri - 2003

🔷 Otel Gören Defterler-VI: Yazmak Bir Mucize - 2005

🔷 Konuşmalar, 2014

📦 Nuri Pakdil'in eserlerini incelemek ve satın almak için tıklayın

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📕 ANNELER VE KUDÜSLER
📕 ANNELER VE KUDÜSLER

📌 Bazı şehirler bazı isimlerle anılır. Bu durum edebiyatımız için de geçerlidir. Nuri Pakdil "Kudüs Şairi" olarak anılır. Bilhassa "Anneler ve Kudüsler" Pakdil'in Kudüs sevgisinin tezahürüdür. Kudüs sevgisini imanın gereği olarak gören Pakdil'e göre, her Müslüman Kudüs-ü Şerif'in tekrar hürriyetine kavuşturmak için çalışmalıdır. Kitapta Pakdil, anne ve baba olmayı Kudüs ile özdeşleştirerek kadim şehire büyük bir mana yükler.

🔍 Bilgi Notu:
Nuri Pakdil'in Kudüs sevgisinin kaynağı annesi Vecihe Hanım'dır. Çocukluğunda oğluna, içinde Kudüs geçen hikâyeleri anlatan Vecihe Hanım, Nuri Pakdil'in bilinçaltına Kudüs'ü yerleştirir.

Eserden alıntılar


"Savaş benim arkadaşım anne
durmadan direniş anıtları dikiyoruz her
santimetre karesine ortadoğu'nun"


"Gel
Anne ol
Çünkü anne
Bir çocuktan bir Kudüs yapar

Adam baba olunca
İçinde bir Kudüs canlanır

Yürü kardeşim
Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin"

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📘 BATI NOTLARI
📘 BATI NOTLARI

📌 Yazarlar hayatlarının belli dönemlerinde bol bol not alır, eğer başarabilirlerse bu notları zamanla bir esere dönüştürürler. Bir yazarın notları her zaman okuyucunun dikkatini çeker. Nuri Pakdil olaylara yaklaşımı, bakış açısı ve yazarlığı ile akranlarından ayrılan büyük bir yeteneğe sahip mütevazı bir yazardır. Batı Notları Nuri Pakdil'in Brüksel, Roma ve Paris'te bulunduğu dönemde aldığı notlardan oluşur. Pakdil eserde büyük bir Müslüman bilinci ile toplumsal ve zihni meseleleri değerlendirir.

🔍 Bilgi Notu:
Nuri Pakdil, Doğu'yu bildiği kadar Batı'yı da çok iyi bilen bir yazardır. Yazar, "Batı Notları"nda hem iki medeniyet arasında bir karşılaştırma hem de ciddi bir Batı eleştirisi yapar.

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