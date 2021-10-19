Edebiyat kulesinin yüksek burcu: Nuri Pakdil

📌 Nuri Pakdil'in kırktan fazla eseri vardır. Eserlerini sizler için kategorilerine ayırdık.
Şiir
🔷 Sükût Sûretinde - 1997
🔷 Ahid Kulesi - 1997
🔷 Osmanlı Simitçiler Kasidesi - 1999
Çeviriler
🔷 Harikalar Tablosu
🔷 Ay Operası
🔷 Günlük / Anna Grigoriyevna Dostoyevski
🔷 Günlük'ten/ Eugene Ionesco
🔷 Kasırganın Çatırtıları
Oyun – Piyes
🔷 Umut – 1974
🔷 Put Yapımevleri – 1980
🔷 Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş - 1982
🔷 Korku - 1997
🔷 Bir Öldürme Töreni - 2014
🔷 Bakır Dönemi – 2014
🔷 Belge - 2014
Mektup
🔷Mektuplar I, II, III (2014)
Antoloji
Arap Şiiri- Güldeste-I, II 1998
Gezi
🔷Batı Notları - 1972
Denemeler
🔷 Biat-I, II, III – 1973, 1977, 1982
🔷 Bağlanma - 1979
🔷 Bir Yazarın Notları-I, II, III, IV – 1980, 1981, 1982, 1982
🔷 Edebiyat Kulesi - 1984
🔷 Derviş Hüneri - 1997
🔷 Arap Saati - 1997
🔷 Klâs Duruş - 1997
🔷 Kalem Kalesi - 1998
🔷 Otel Gören Defterler-I: Çarpışan Sesler - 1999
🔷 Otel Gören Defterler-II: Yazının Epik Resmi Çekildiği Sırada - 2000
🔷 Otel Gören Defterler-III: Büyük Sorgu - 2001
🔷 Otel Gören Defterler- IV: Simsiyah - 2002
🔷 Otel Gören Defterler- V: Ateş Hattında Harf Müfrezeleri - 2003
🔷 Otel Gören Defterler-VI: Yazmak Bir Mucize - 2005
🔷 Konuşmalar, 2014
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