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İmam Nevevi'nin "et-Tibyan" adlı eserinden alıntılar

13. yüzyılın en önemli alimlerinden olan İmam Nevevi eserleriyle günümüz ilim dünyasını şekillendiren önemli alimlerden birisi. Nevevi'nin kaleme aldığı ve on bölümden oluşan "et-Tibyan", Kur'an-ı Kerim'in faziletlerini anlatan bir eserdir. Onlarca dile çevrilen ve çokça okunan, okutulan "et-Tibyan", Kur'a-ı Kerim'in faziletini, gösterilmesi gereken adap ve edepleri anlatan vazık bir eser. Sizler için İmam Nevevi'nin "et-Tibyan" adlı eserinden alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 09:45
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"Haset kötü bir huydur; imrenmenin (gıpta etmenin) ise sakıncası yoktur. Çünkü imrenmek, başkasında olan güzel bir şeyin kendisinde de olmasını istemek ve onun gibi olmayı arzu etmektir."

İmam Nevevi

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"Hikmet, Kur'an ve Sünnet demektir. Kendisine Kur'an ve Sünnet bilgisi verilen kimse bildiklerini bizzat yaşamazsa bildiği ve anlattığı konuların doğruluğuna kimseyi inandıramaz."

İmam Nevevi

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"En değerli ibadet; Kur'an okumak, hayatını Kur'an'ın emir ve yasaklarına göre düzenlemek ve Cenâb-ı Hakk'ı zikretmektir."

İmam Nevevi

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"Huzura ermek ve iç dünyayı güzelleştirmek için kalbi Allah'ın kelâmıyla doyurmak gerekir."

İmam Nevevi

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"Zikirlerin en faziletlisi, mâniasını düşünerek Kur'an okumaktır. İşte bu sebeple her gün Allah'ın kitabından belli bir miktarı, üzerinde düşünerek okumalıdır."

İmam Nevevi

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