İmam Nevevi'nin "et-Tibyan" adlı eserinden alıntılar

13. yüzyılın en önemli alimlerinden olan İmam Nevevi eserleriyle günümüz ilim dünyasını şekillendiren önemli alimlerden birisi. Nevevi'nin kaleme aldığı ve on bölümden oluşan "et-Tibyan", Kur'an-ı Kerim'in faziletlerini anlatan bir eserdir. Onlarca dile çevrilen ve çokça okunan, okutulan "et-Tibyan", Kur'a-ı Kerim'in faziletini, gösterilmesi gereken adap ve edepleri anlatan vazık bir eser. Sizler için İmam Nevevi'nin "et-Tibyan" adlı eserinden alıntılar derledik.