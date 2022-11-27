Batı'nın karanlık yüzü: Cadı avı
Batı'nın Orta Çağı "karanlık" olarak tanımlanır. Bunun en büyük nedeni ise cadı avlarıdır. Kadın ile cadıyı özdeşleştirmekle kalmayıp "kötü ve yok edilmesi gereken varlık" olarak gördükleri bu kişileri yakalayıp, yargılarlar. Onlara türlü işkenceler uygulayarak cadı deneyleri dedikleri eziyetleri yaparlar. Avrupa, böyle karanlık bir kuyudayken dönemin Doğusu ise, İslam ve ilim üzerine kurdukları medeniyetlerini yükseltmekle meşguldür.
Giriş Tarihi: 27.11.2022
16:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
16:58
Avrupa'nın Orta Çağ dönemi
🔸 Batılı tarihçilere göre Orta Çağ,
5. ve 6. yüzyıllarda başlayarak 1600-1700'lü yıllara kadar uzanan dönemdir. Roma'nın etkilerinin nispeten hissedildiği, barbar saldırılarını içeren bir süreci kapsar. Feodal düzenin hakim olduğu, Haçlı Seferleri'nin yapıldığı, şehirlerin yeniden önem kazandığı bir zamanı içerir.
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Bu dönem Avrupa için aynı zamanda "cadı avı çağı" olarak anılan, cadı olarak addedilen kadınların yakılma sürecidir. 1430'lu yıllarda başlayan bu korkunç uygulama 1800'lü yıllara kadar devam eder. Binlerce masum insan, ağır işkenceler sonucu sakat kalır, yargılanarak hüküm giyer, aforoz edilir, malına el koyularak sürülür, yakılarak öldürülür.
Cadı ne demek?
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Büyücü ve sihirbazlar için kullanılan bir terimdir. Ancak o dönemde cadı sıfatıyla avlanan kişiler, aslında şifacılardır. İnsanları iyileştirme yeteneklerinin yanı sıra hayırseverlerdir. Çevreleri tarafından da sevilirler.
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Vav TV'de yayınlanan " Yön Veren Kadınlar" programında konuşan Prof. Dr. Pınar Ülgen, cadı kavramının geçmişiyle ilgili "İdeolojik faktörler devreye girmeden önce pagan ve putperest inançlar vardı. Burada kadınlara birazcık daha değer verildiği gibi bir durum gözümüze çarpıyor. Ama sonraki süreçte bir cadı faktörü ortaya çıkmaya başlıyor. Yani cadı, kadın özleştirmesi ortaya çıkıyor. Ama cadı kelimesi Orta Çağ'da mı ortaya çıktı? Değil. Aslında bu eski dönemlerden beri var olan bir durumdu" ifadelerini kullanır.
🔸 Bu dönemde
cadıların, kadınlar olduğu görüşü hakimdir. Öyle ki onları düşman, kötü olarak nitelendirerek ötekileştirir hatta yok etmek isterler. Kadınların, tabiri caizse köklerininin kurutulmak istendiği Orta Çağ devri, bu yönüyle İslam öncesi yaşanan cahiliye dönemine benzemektedir.
Avrupa tarihinin kara lekesi
Cadı avı ve kilise
🔸 Cadı avının çıkışında
kilise, önemli bir faktördür.
Dönemin kilisesi, bir nevi kendi otoritesini yitirmeye başlar. Bu gücü geri kazanmak için de kadınları cadı olarak nitelendirir.
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Ülgen, dönemin yapısını şöyle anlatır:
"Orta Çağ Avrupasında patriarkal* bir sistem vardır. Bu sistem içerisinde kadını istemezler. Bu dönemde Avrupa'da bütün otoriteler, erkek figürü üzerinden gider ve önemli mesleklerde kadınlara yer vermezler. Kadınların duygusallığından ötürü zayıf varlıklar olduklarına inanırlar".
*Patriarkal: Ataerkillik
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Cadılara yönelik Haçlı Seferleri
🔸 Cadılık, o dönemde
heretik* gruplar içerisinde değerlendirilmeye başlar. Çünkü Katolik öğretisine aykırı olarak görülen bütün gruplar onlara göre sapkındır.
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Kilise, böylece cadılara yönelik çalışmalar yapmaya başlar. Engizisyon* mahkemelerini adı altında işkence mekanizmalarını kurar ve durumu yasallaştırmak için engizitörleri görevlendirir. Cadılara yönelik Haçlı Seferleri de aynı süreçte başlar.
* Heretik: Dalalet, sapınç, sapkınlıktır. Doğru yoldan ayrılan her türlü düşüncedir. *Engizisyon: Hristiyanlıktan uzaklaşan veya dini esaslara aykırı davrananları cezalandırmak amacıyla kurulan Katolik kilise mahkemeleridir. *Engizitör: Sorgulamacı olarak bilinen resmi görevlilerdir. Kiliseyle ilgisi bulunmayan adliye memurlarından oluşur.
Avrupa'nın hastalıklı tarihinin vesikası: Engizisyon mahkemeleri
İlk cadı avı
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İlk cadı davası, Orleans'te yaklaşık 1200'lü yıllarda gerçekleşir. Davada kilise, cadılardan yakılarak kurtulacaklarını düşünürler.
🔸 1340'lı yılların başlarında soylu bir kadın ve hizmetçisinin yakılması, gerçekleşen ilk cadı avıdır.
🔸 1780'li yıllara kadar olan süreçte kadınlar, cadılıkla suçlanıp korkunç bir şekilde yakılır. Bu acı olaylar, Avrupa'nın aydınlanma diye düşünülen döneminde devam ederek zirveye çıkar.
Yargılanma süreci
Üç aşamadan oluşan bir yargılama süreci bulunur:
◾ İlk olarak, cadı diye yargıladıkları masum kişilerin bunu itiraf etmesi istenir. Cadı olmadıkları için itiraf da edemezler. ◾ İkinci aşamada küçük çaplı işkenceler uygulanır. ◾ Üçüncü aşamada ise kızgın kerpetenler, çivili sandalyeler, büyük huniler, parmakları sıkıştıran mengeneler, ölüm askısıyla sorgu ağır işkencelere geçilir.
Avrupa'nın karanlık yüzü: Orta Çağ