Batı'nın karanlık yüzü: Cadı avı

Cadı ne demek?

🔸 Büyücü ve sihirbazlar için kullanılan bir terimdir. Ancak o dönemde cadı sıfatıyla avlanan kişiler, aslında şifacılardır. İnsanları iyileştirme yeteneklerinin yanı sıra hayırseverlerdir. Çevreleri tarafından da sevilirler.

◽ Vav TV'de yayınlanan "Yön Veren Kadınlar" programında konuşan Prof. Dr. Pınar Ülgen, cadı kavramının geçmişiyle ilgili "İdeolojik faktörler devreye girmeden önce pagan ve putperest inançlar vardı. Burada kadınlara birazcık daha değer verildiği gibi bir durum gözümüze çarpıyor. Ama sonraki süreçte bir cadı faktörü ortaya çıkmaya başlıyor. Yani cadı, kadın özleştirmesi ortaya çıkıyor. Ama cadı kelimesi Orta Çağ'da mı ortaya çıktı? Değil. Aslında bu eski dönemlerden beri var olan bir durumdu" ifadelerini kullanır.

🔸 Bu dönemde cadıların, kadınlar olduğu görüşü hakimdir. Öyle ki onları düşman, kötü olarak nitelendirerek ötekileştirir hatta yok etmek isterler. Kadınların, tabiri caizse köklerininin kurutulmak istendiği Orta Çağ devri, bu yönüyle İslam öncesi yaşanan cahiliye dönemine benzemektedir.

Avrupa tarihinin kara lekesi