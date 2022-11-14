İslam Altın Çağı'nın oluşum süreci

🔴 8. yüzyıl ile 14. yüzyıl arası İslam kültür ve medeniyetinin altın çağı olarak bilinmektedir. Beyt'ül Hikme'de Farsça, Latince, Hintçe ve Yunanca eserlerin çevirileri yapıldı.

🔴 Ayrıca Platon, Charaka, Galen, Öklid, Aryabhata gibi önemli düşünürlerin de çevirileri yapıldı. Bu eserlerin sadece çevirileri yapılmadı, ayrıca bu eserler Beyt'ül Hikme'de detaylıca incelendi.

🔴 Bağdat zamanla büyüyerek sadece İslam devletlerinin değil, eski dünya devletlerinde de tanınan ve bilinen önemli bir merkez haline geldi. Abbasi Halifeleri, Beyt'ül Hikme'ye ciddi yatırım ve destekte bulundu. Burada çalışanlara yüksek maaşlar vererek, çevirileri yapan kişilere her kitabın ağırlığı kadar altınla ödüllendirdiler.

İslam medeniyetinin kurucu metinleri