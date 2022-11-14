İslam Altın Çağı'nın oluşum süreci
İslam'ın Altın Çağı insanlık tarihinin en verimli ve dikkate değer çağlarından biri olarak kabul edilir. Bu dönem İslam dininin her alanda gelişmesinin en iyi dönemini temsil etmiştir. Peygamber Efendimiz'in Medine'ye hicretiyle beraber burada bir İslam devletini kurması ve bu toplumun eğitilmesi İslam Altın Çağı'nın oluşmasını sağlayan unsurlardır. İslam Altın Çağı'nın nasıl oluştuğunu beraber okuyalım…
Giriş Tarihi: 14.11.2022
10:31
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İslam dininin altın çağı, Orta Çağ döneminde gerçekleşmiş olup, İslam dininin her alanda gelişmesinin en iyi dönemini temsil etmektedir.
🔴 İslam dininin altın çağı, Abbasiler döneminde başlayarak; 800'lü yıllarda Bağdat'ta kurulan
Beyt'ül Hikme isimli bilim merkeziyle başlangıcını yapar.
🔴 Beyt'ül Hikme, kütüphane ve çeviri merkezi olarak hizmet etmiş bir bilim merkezidir. İslam medeniyetinin ilk aydınlatma dönemi bu asırda başlar.
İslam uygarlığının 'altın çağı'na dair 15 ilginç bilgi
🔴 8. yüzyıl ile 14. yüzyıl arası İslam kültür ve medeniyetinin altın çağı olarak bilinmektedir. Beyt'ül Hikme'de
Farsça, Latince, Hintçe ve Yunanca eserlerin çevirileri yapıldı.
🔴 Ayrıca Platon, Charaka, Galen, Öklid, Aryabhata gibi önemli düşünürlerin de çevirileri yapıldı. Bu eserlerin sadece çevirileri yapılmadı, ayrıca bu eserler Beyt'ül Hikme'de detaylıca incelendi.
🔴 Bağdat zamanla büyüyerek sadece İslam devletlerinin değil, eski
dünya devletlerinde de tanınan ve bilinen önemli bir merkez haline geldi. Abbasi Halifeleri, Beyt'ül Hikme'ye ciddi yatırım ve destekte bulundu. Burada çalışanlara yüksek maaşlar vererek, çevirileri yapan kişilere her kitabın ağırlığı kadar altınla ödüllendirdiler.
İslam medeniyetinin kurucu metinleri
🔴 Beyt'ül Hikme'de önemli bilim adamları yetişti. Bunlardan bazıları Harizmi, Kindi ve Beni Musa Kardeşler'dir. Hristiyan kökenli olan bilim adamları olan ve çeviri alanında isimlerini duyuran
Sabit Bin Kurra ve Huneyn İbn İshak da İslam medeniyetinin altın çağı için önemli katkılarda bulunmuş bilim adamları arasında yer aldılar.
🔴 Zamanla felsefe alanında yapılan çalışmaların İslam dinine aykırı olduğunu ve İslam'a zarar verdiğini düşünen bazı halifeler,
Felsefe çalışmalarını durdurdular.
İslam Medeniyetinin batı dünyasına etkileri
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Matematik, fizik, astroloji gibi ilimlerin bu dönemde gelişmesiyle birlikte aynı zamanda; coğrafya, edebiyat, kimya gibi alanlara da ağırlık verildi.
🔴 Kimyevi bir madde olan "Alkali"yi Müslüman bilim adamları buldu. Aynı şekilde Algoritma ve Cebir'i de Müslüman bilim adamları kullandılar.
İslam Medeniyeti Nasıl Bir Medeniyettir
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Vav TV'de yayınlanan "Medeniyet Mirası" programında İslam Altın Çağı'nın oluşum süreci tüm yönleriyle ele alındı. Prof. Dr. Bekir Karlığa İslam Altın Çağı'nı şun satırlarla izah etti:
"Altın çağ metaforu bir konunun zirveye ulaştığı ve erişilmesi güç bir noktaya geldiği bir daha tekrarlanmasının oldukça güç olduğu bir dönem kastedilir. İslam'ın altın çağını Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretiyle beraber burada bir İslam devletini kurması, Medine'de bir İslam toplumunun oluşması, bu toplumun eğitilmesi yetiştirilmesi terbiye edilmesi yönetilmesi bütün bunlar İslam altın çağının oluşmasını sağlayan unsurlardır. Burada İslam'ın altın çağından değil İslam medeniyetinin altın çağından söz ediyoruz. İslam medeniyetinin altın çağı Medine'de başlayan bu sürecin 12. Asra kadar hatta arada kesintilere uğrasa da 15. Asra kadar bir muhteşem yüzyıllar topluluğu olduğunu görüyoruz. Hz. Peygamber devri Asr-ı Saadet devri olarak anılır. Mutluluk çağı. Bu çağ insanlık tarihinde eşine az rastlanan bir dönüşümün gerçekleştiği bir dönemdir. Bu dönemi iyi analiz etmemiz gerekir. "
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