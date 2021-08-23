İslam medeniyetinin kurucu metinleri

📌Medeniyet öncelikle bir düşünce biçimidir. Düşünce hayatı da insanların inanç sistemleri üzerine kuruludur. İslam medeniyeti tam anlamıyla bir tevhid anlayışına sahiptir. Merkezinde vahyin ve sünnetin bulunduğu bir havzaya farklı milletlerin katılması ile İslam medeniyeti teşekkül etmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, farklı anlayış ve tecrübeleri olan kavimlerin tevhidi esas alarak bir bütün oluşturmasıdır.

Tevhid nedir?

Bir olmaktır. Allah (cc)'ı tüm yönleriyle tek ve bir olarak kabul etmektir.

📌İslam medeniyeti Batının aksine ayrıştırıcı değil birleştirici bir medeniyet tasavvuruna sahiptir. Medeniyet anlayışımızda Asya ve Afrika, beyaz ve siyah bir havzada birleşmiş, ortaya dünyanın daha önce görmediği bir tasavvur koymuştur. Birbirini sevmeyen kavimler, tarihi düşmanlıkları olan topluluklar, bu potada erimiş. Beraber yaşama kültürü ve anlayışı vücuda getirmiştir.

(X) 🔎 Bilgi Notu: Efendimiz (sav) birbiri ile kan davalısı olan kavimleri barıştırmış, kendi kavminin kan davasını bitirerek insanları İslam çatısı etrafında birleştirerek İslam medeniyetinin temellerini atmıştır.