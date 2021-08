İslam medeniyetinin kurucu metinleri

➡İslam, zulme karşı adaleti öne çıkaran bir medeniyet anlayışına sahiptir.

➡İslam medeniyeti bölünmeye karşı vahdeti, toplumun her kesimi için sosyal adaleti savunur.

➡Medeniyetimiz tarihin her döneminde zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Lakin temel anlayış her daim korunmuştur.

➡ İslam medeniyeti kaynaklarını bir kavimle sınırlamaz. Her kavmin değerlerini ıslah ederek kendi vücudunda toplar.

➡ Medeniyetimiz başka medeniyetlerden aldığı malzemeyi eler, İslamlaştırır ve bu şekilde bir terkip oluşturur.

➡İslam medeniyetinin kurucu iki unsuru Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz (sav)'in sünnetidir. Müslümanlığın iki ana damarı tüm yaşantımızı etkilediği gibi şehirleşme ve düşünce pratiğimizi de birinci elden etkilemiştir.

➡Kutsalı tevhid olan tek medeniyet, İslam medeniyetidir.

➡İslam medeniyeti dünya tarihindeki en büyük sentezdir. Uygulamaları ve çözümleri insanlığa huzur getirmiştir. Zaman içerisinde mükemmelleşmemiştir. Çünkü çıkış noktası itibarıyla mükemmeldir.

➡Hak ve hukuk medeniyetimizin etrafını çevreler. Dinamik olması Müslümanların var ve üretiyor olmasından kaynaklıdır.