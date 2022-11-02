🔴 Vav TV'de yayınlanan "Ailede Benden Bize" programında "ailede iş birliği ve yardımlaşma" konusu işlendi. "Ailede yardımlaşma ve iş birliği dediğimizde biz ne anlamalıyız? Yardımlaşmanın anlamı ve önemi nedir?" sorularının cevabını Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim şu şekilde cevapladı:

"Gençlerle evlilik amaçlı görüştüğümde onlara birkaç sistematik sunuyorum. Bir kere gönül birliğiniz olacak. Hiçbir duygu hissetmeden, içinizde bir sevgi kıpırdayışı bir istek, heyecan, coşku olmadan evlilik yapmayın. Bu evlilik olmanın ötesinde bir eziyet olur ve o evlilik sürmez. İkincisi amaç birliği. Aynı inanca sahip olsak bile insanların sayısı kadar herkesin kendisine tayin ettiği yol ve yürüme biçimi var. Öyle olunca "Benim yürüdüğüm yol, muhatabım ile aynı mı? Benim değiştirebileceğim şeyler neler, onun değiştirebileceği şeyler neler?" diye düşünmek gerekiyor. Üçüncüsü iş birliği. Eşler ve eş adayları birbirini anlamalı, birbirini dinlemeli. Bu karşımızdaki insanın hayatı daha kolay, anlamlı yaşamasını sağlayacak bir süreci başlatmak demektir. Bunun için de şahsın kendisini iyi bir anlayış taşımaya ve iyi bir yaşam yaşamaya layık görmesi, karşısındakini de görmesi gerekir. Çünkü karşısındakini dinlenmeye layık görmeyen biri kendisinin de dinlenmeye değer olmadığını ifade ediyordur. Kendisi kendisine değer vermediği için başkalarına da değer vermiyordur."

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