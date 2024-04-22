Somali’nin hürriyet kahramanı: Muhammed b. Abdullah Hasan

Batılıların kıskacında bir ülke: Somali

◼ Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı olan ve tarihi olarak da önemli bir noktada duran Somali 1494 yılında Papa VI. Alexander tarafından Portekiz ve İspanya arasında pay edildi.

VI. Alexander kimdir?

Rönesans döneminin en tartışmalı papası olarak kabul edilen ve 11 yıl bu görevde kalana VI. Alexander, Borgia ailesine mensuptu.

◼ 1499 yılında Mogadişu'ya Portekizlilerin saldırmasıyla beraber Somali'nin Batılılar ile olan hesaplaşması başladı. Yüzlerce yıl sürecek olan süreçte Somali tüm varlıklarına kadar sömürüldü.

Sömürgecilik: Topraklara değil zihinlere pranga