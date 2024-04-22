Somali’nin hürriyet kahramanı: Muhammed b. Abdullah Hasan
Farklı ticari yollar bulmak için Coğrafi Keşifler'i başlatan Batılılar, ulaştıkları her toprak parçasını sonuna kadar sömürdü. Bunun en kötü yansımalarından birisi de Somali oldu. 1499 yılında Portekizlilerin saldırılarına uğrayan Somalililer 19. yüzyılda İngiliz ve İtalyan işgaline uğradılar. Lakin karşılarına Somali tarihinin en büyük kahramanı alim ve öncü bir şahsiyet olan Muhammed b. Abdullah Hasan dikildi. Somali'nin hürriyet kahramanı Muhammed b. Abdullah Hasan'ın mücadelesini araştırdık.
Giriş Tarihi: 22.04.2024
12:12
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
12:16
Batılıların kıskacında bir ülke: Somali
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Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı olan ve tarihi olarak da önemli bir noktada duran Somali 1494 yılında Papa VI. Alexander tarafından Portekiz ve İspanya arasında pay edildi.
VI. Alexander kimdir?
Rönesans döneminin en tartışmalı papası olarak kabul edilen ve 11 yıl bu görevde kalana VI. Alexander, Borgia ailesine mensuptu.
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1499 yılında Mogadişu'ya Portekizlilerin saldırmasıyla beraber Somali'nin Batılılar ile olan hesaplaşması başladı. Yüzlerce yıl sürecek olan süreçte Somali tüm varlıklarına kadar sömürüldü.
Sömürgecilik: Topraklara değil zihinlere pranga
Somali'nin hürriyet kahramanı: Muhammed b. Abdullah Hasan kimdir?
◼ Takvimler on
dokuzuncu yüzyılı gösterdiğinde Somali İtalya, Fransa ve İngiltere için önem arz eden stratejik bir toprak parçasıydı. Sömürgeciler en güçlü dönemindeydi ve ülkenin ümidi yoktu.
◼ Tam da herkesin
ümidini kestiği, umudunu yitirdiği ve yenilgiyi tüm zerreleriyle kabullendiği bir an da ortaya çıktı Somali'nin hürriyet kahramanı: Muhammed b. Abdullah Hasan...
Öncü bir alim
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1864 yılında Kuzey Somali'deki Kob Fardod yakınlarında doğan Muhammed Abdullah Hasan, çocukluğunu ilim ile geçirdi. Çevresinin ardından farklı noktalardaki hocaların ilmi tedrisatından geçti.
◼ Kendisini
yetiştiren ve ciddi bir ilim sahibi olan Muhammed b. Abdullah Hasan, ülkesinde verdiği ateşli vaazlar ile tanınan bir alim ve öncü bir şahsiyet oldu.
Şehirlerinden kan sızan medeniyet: Vahşi Batı
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Somali'de her anlamda geniş bir irşad faaliyetine başlayan Muhammed b. Abdullah Hasan, diğer yandan da ülkedeki kabilelerin aralarındaki küskünlük ve kavgaları bitirmek için gayret etti.
◼ Zamanla bu problemlerden daha büyük olanın
sömürgeciler ve onların Somali'deki işbirlikçileri olduğunu fark eden Muhammed b. Abdullah Hasan, büyük bir mücadeleye girişti.
◼ Sömürge Valisi
Cordeaux'a karşı gelerek isyanı ateşleyen Hasan, gönüllü Müslümanlardan oluşan direniş birlikleriyle Hak yolunda kutsal mücadelesine atıldı.
◼ İlk savaş
Somali'yi işgal çabasında olan ve arkalarına İngilizleri alan Etiyopyalılardı. Muhammed b. Abdullah Hasan bu mücadeleden muzaffer olarak ayrıldı.
İslam'da gaza, cihad, fetih ve şehadet kavramları